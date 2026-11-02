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美股早盤／期中選舉投票前夕 油價暴跌6%、四大指數開高走高

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美股四大指數在期中選舉投票日前一天開高走高，AI交易回神、油價重挫，提振市場信心。歐新社
美股四大指數在期中選舉投票日前一天開高走高，AI交易回神、油價重挫，提振市場信心。歐新社

美股四大指數在期中選舉投票日前一天開高走高，人工智慧（AI）交易在10月最後兩個交易日受重創後出現反彈。油價下跌也有助改善市場氣氛，以較積極的心態開啟了11月的交易。

紐約三大指數漲幅在0.5%-0.8%，費半指數漲約0.3%，台積電ADR也漲0.3%，但盤前宣布發行200億美元股票和債券的甲骨文，股價大跌4%。

邁威爾（Marvell）也在盤前證實，將以1,150億美元收購光通訊大廠Lumentum，兩家公司股價同步下挫，跌幅比甲骨文更深。

美國媒體報導指出，美國總統川普希望與伊朗透過外交途徑達成協議，加上伊朗媒體IRNA報導，伊朗最高領袖已批准舉行會談，布蘭特和西德州原油價格一度重挫逾6%。

美國選民3日將進行期中選舉投票，各界預料民主黨將至少拿下眾院多數席次。

油價 指數 投票 美股 台積電ADR 美元

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