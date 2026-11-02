GMO網路集團遭駭會長致歉 東京都警視廳成立專案小組調查

日本大型IT企業GMO網路集團旗下服務先前遭駭，該集團會長兼社長熊谷正壽今天召開記者會公開致歉，並表示「我們未能善用系統漏洞的警告，對此深刻反省」。

「日本經濟新聞」、TBS電視台報導，GMO網路集團旗下資安公司GMO Cybersecurity by Ierae早在2024年4月就指出系統有漏洞，並說明有必要採取因應對策。對此，熊谷正壽表示：「集團旗下專家確實曾指出系統存在問題，但我們未能將這些警告運用在服務營運上。」他並向受害者及相關人士致歉，表示：「在此致上最深的歉意。」

熊谷正壽坦言，同年4月至5月間，GMO總共實施4次緊急維護，但始終未能從根本上改善問題。他指出，2024年子公司提出警告時，公司內部尚未建立完善的資訊通報標準，因此相關資訊「並未向上呈報」。至於公司內部的資訊共享機制，他表示，目前正在討論改善方案。

2024年時擔任集團副社長的伊藤正承認，自己當時已知悉子公司提出的系統漏洞報告，但表示：「當時並未接獲可能影響個人終端設備的相關通報。」

GMO同日宣布調降高層主管薪酬。熊谷正壽未來3個月的月薪將調降30%；GMO網路公司社長伊藤正調降25%；副社長山下浩史及常務執行董事兒玉公宏則調降20%。公司表示，此舉是為了對造成客戶等相關人士困擾一事負起責任。

副社長安田昌史在記者會上表示，這次高層減薪是「針對本次事件截至目前所做的責任評估」，並說明：「將根據後續調查結果，再次檢討經營團隊應負的責任。」

此外，據辦案相關人士透露，東京都警視廳10月29日已在網路犯罪對策課設立約70人的專案調查小組，由警視廳生活安全部長擔任最高負責人。

調查小組成員還包括刑事部搜查第一課及網路攻擊對策中心的調查人員，總計約70人，將以涉嫌違反「不正當存取禁止法」等罪名展開調查。

東京都警視廳目前正向GMO集團取得相關資訊，並向相關人士及受害者詢問案情，以進一步確認受害情況。