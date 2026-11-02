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AI需求帶動 全球興建中核反應爐數量創車諾比核災後新高

中央社／ 倫敦2日綜合外電報導
圖為伊朗的核反應爐。美聯社
圖為伊朗的核反應爐。美聯社

根據世界核能協會（WNA）最新報告，截至10月16日全球共有79座核反應爐正在興建，創1986年車諾比核災後新高。反映化石燃料漲價及用電量龐大的人工智慧（AI）擴建帶來需求。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，世界核能協會的報告指出，這其中包括11座新反應爐在今年動工；若加上預計15年內投入運轉的反應爐數量，到了2040年前後新增的服役反應爐將達到201座。

換句話說，以目前有443座運轉中核反應爐來計算，扣除因老舊而將除役的反應爐，預估到了2040年左右全球可能有600多座核反應爐正在服役。

核反應爐增加的主因之一是AI蓬勃發展。為了滿足AI資料中心的電力需求，採用小型模組化反應爐（SMR）的趨勢日益明顯。這類反應爐的興建工期較短，成本也較低。

另個重大誘因，是俄羅斯全面侵略烏克蘭及美國與伊朗開戰後，造成能源價格大漲，促使各國更有必要不依賴進口化石燃料來確保電力供應，加上各自原已開始實施脫碳政策，自然選擇幾無二氧化碳排放的核能。

報告顯示，全球正在興建的核反應爐當中，以中國占38座居冠，其次是印度的8座和俄羅斯的7座；而規劃中的核反應爐則以中國有42座最多，其次是俄國的23座和印度的14座。

在美國，除了打造AI資料中心的科技企業正在資助開發小型模組化反應爐的公司，華府為了資料中心的用電需求，也正在推動1項800億美元的核電廠擴張計畫。

不過，核電廠快速擴增，也帶來風險。根據國際原子能總署（IAEA）統計，全球約有70種小型模組化反應爐正在設計，但相關安全標準及其他方面的規劃卻未受優先重視。

此外，核燃料供應鏈的安全也至關重要。由於鈾開採後還須經轉化、濃縮及加工等步驟才能成為核燃料，但濃縮技術可用於製造核武，因此只有少數業者具備處理能力，如俄羅斯國營核子企業（Rosatom）及總部在英國的尤藍可（Urenco）。

而俄羅斯還掌握次世代反應爐所需的較高程度濃縮鈾提煉設備，使得西方國家難以仰賴俄國技術。

核能 日經亞洲 建中

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