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幣安：用戶權衡安全風險後 提領潮逐漸趨緩

中央社／ 倫敦2日綜合外電報導

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）遭竊價值63億美元的資產後，交易員雖仍對平台抱持信心，但大型投資人可能因安全風險受到關注，而對加密貨幣投資轉趨謹慎。

路透社報導，幣安昨天部分恢復提領服務後，客戶在9個半小時內從平台淨提領36億4000萬美元。提領金額是檢視用戶對平台信任度的初步指標。

幣安指出，淨流出金額占平台資產2.1%，分析師認為這個比例相當溫和。

幣安共同執行長何一今天在社群平台X發文表示：「我們當前首要任務是確保環境安全，之後用戶就可以提領資金，幣安也能恢復營運。」

比特幣和其他加密貨幣價格也趨於穩定，交易量有所回升，但投資人仍對這起可能是史上最大金融竊盜案的事件心有餘悸。

幣安10月29日深夜遭攻擊，美國聯邦調查局（FBI）與分析師將這次的攻擊歸咎於北韓駭客。

幣安表示，將承擔這次的損失，並已從企業資金、保險基金，以及專門預留因應安全漏洞的基金中籌集60億美元，以彌補損失。

香港數位資產金融服務公司HashKey Group資深研究員孫偉（Tim Sun）表示：「這起事件尚未引發廣泛恐慌或大規模、集中的提領潮。」

他指出：「然而，這起事件對市場信心造成的打擊，可能遠遠超出遭竊資產本身…更確切地說，對安全性的疑慮將影響造市商、機構及各類投資人的資產配置。」

幣安在X發文表示：「經過初期的激增後，提領量已有所下降並趨於穩定。」幣安並指出，昨天資金流入10億美元，流出資金則約為46億美元。

總部位於新加坡的區塊鏈倡議組織「亞洲Web3人工智慧協會」（Asia Web3 AI Association）副會長許晉瑜（Jay Koh）表示：「我不見得會把所有資產都從幣安提領出來，因為中心化交易所在流動性、交易和市場准入方面仍扮演重要角色。」

比特幣價格10月30日觸及6週低點後，週末期間回升，今天在7萬8000美元上方交易；以太幣也自2個月低點反彈。

幣安表示，比特幣網路上的比特幣提領，以及以太坊網路上的以太幣和部分美元穩定幣提領服務已經恢復。不過，幣安網站顯示，大多數加密貨幣的提領服務仍處於部分暫停狀態。

美國聯邦調查局（FBI）10月31日表示，這起攻擊事件是由北韓政府資助、名為TraderTraitor的組織所為。

加密資產追蹤公司iSanctuary創辦人兼執行長班頓（Jonathan Benton）指出：「加密貨幣的未來，不是取決於有多少資金進入市場，而是取決於資金進入市場後有多安全。」

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