阿聯國營石油公司攜手OpenAI 導入人工智慧平台

阿拉伯聯合大公國國營「阿布達比國家石油公司」（ADNOC）今天宣布與OpenAI建立合作關係，將成為全球首家導入先進人工智慧（AI）平台OpenAI Frontier的能源企業。

法新社報導，這項合作案宣布之際，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）正出席阿布達比國際石油展覽暨會議（ADIPEC），該會議是阿聯指標性石油產業活動。

「阿布達比國家石油公司」在聲明中表示，OpenAI的模型將使該公司成為「全球首家在每桶石油仍埋藏地下時，就運用這項技術評估其價值的能源企業」。

該公司常務董事兼執行長賈柏（Sultan Al Jaber）在前述會議上指出：「自ChatGPT問世以來，全世界一直在問能源能為AI做些什麼，如今我們將攜手找出AI可為能源做些什麼。」

阿特曼則稱讚阿聯「一直是全球在採用AI方面最具前瞻性的國家」。