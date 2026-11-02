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市場迎美期中選舉及就業數據 英澳等國將公布利率決策

中央社／ 新加坡2日綜合外電報導

市場準備迎接忙碌的一週，焦點包括美國期中選舉、美國10月就業數據，以及英國、澳洲、挪威和瑞典中央銀行的利率決策。

路透社報導，投資人將目光轉向本週登場的美國期中選舉，美元與其他主要貨幣今天走勢持平。這場選舉可能改變美國國會的權力版圖，以及對聯邦財政的控制權。

加密貨幣方面，全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）上週遭駭客竊取創紀錄的63億美元資產後，比特幣（Bitcoin）和以太幣（Ether）小幅反彈。

本週重大事件登場前，歐元仍未擺脫跌勢，在亞洲交易時段報1.1182美元，距離17個月低點不遠。惠譽（Fitch）在上月30日收盤後將法國展望從「穩定」調降為「負面」，使歐元承壓。

英鎊變動不大，報1.3394美元；美元兌一籃子貨幣則微幅下跌0.15%，至101.83點。

美國選民將於本月3日投票，決定民主黨是否能從美國總統川普（Donald Trump）所屬的共和黨手中奪下國會控制權。外界普遍預測，民主黨將贏得聯邦眾議院，但聯邦參議院選情仍有較大變數。

渣打銀行（Standard Chartered）全球研究主管暨首席策略師羅伯森（Eric Robertsen）表示，若民主黨一舉拿下參眾兩院，資料中心與人工智慧（AI）基礎設施的支出計畫可能在州層級面臨愈來愈多阻礙，而下一輪關於提高美國債務上限的辯論，料將是近年來最激烈的一次。

同時，AMINA銀行（AMINA Bank）衍生性金融商品交易主管科貝利奇（Andreja Cobeljic）指出，避險基金上月蒙受「重大虧損」，導致市場「幾乎沒有能力」消化期中選舉可能帶來的任何意外結果。

其他貨幣方面，日圓微跌0.1%，至157.73日圓兌1美元。日本中央銀行今天在季度展望報告全文中表示，日本實質利率近期上升，尤其是長天期與超長天期利率。

另外，比特幣上月30日一度跌至6週低點後，反彈0.6%至7萬8262.63美元；以太幣上週也下滑至兩個月低點，如今上揚1.14%，至2287.18美元。

期中選舉 市場 加密貨幣

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