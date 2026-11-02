美股投資人注意！ 台北時間今晚10點半美股才開盤

美國日光節約時間已於11月1日結束，當日凌晨2時把時鐘撥慢一小時，恢復冬令時間。這代表從今（2）日起，美股開盤對應的台北時間將從晚間9時30分，延後至晚間10時30分，並於台灣隔日凌晨5時收盤。

美國實施日光節約時間的其中一個目的，是減少照明需求以節約能源。根據2005年通過的《能源政策法案》，美國自2007年起，將夏令時間調整為每年3月第二個星期日開始，至11月第一個星期日結束。

不過，美國總統川普正積極推動永久實施夏令時間，希望終結每年兩度調整時鐘的制度。美國眾議院今年7月14日以308票贊成、117票反對，通過《陽光保護法案》，但法案送交參議院後陷入停滯。

路透報導，川普近期曾致電數十名參議員爭取支持，甚至公開反對該法案的共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）的電話號碼。不過，部分共和黨參議員擔心，全年實施夏令時間將迫使學童在早晨天色仍昏暗時，摸黑上學。參議院多數黨領袖熊恩坦言，法案缺乏共識，今年過關希望渺茫。

在相關法案正式通過前，美國仍將維持現行制度，冬令時間將延續至2027年3月14日，屆時時鐘將再度撥快一小時，恢復日光節約時間。