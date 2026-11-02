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市場憂AI前景、觀望美期中選舉 亞股收盤走勢分歧

中央社／ 香港2日綜合外電報導

亞洲股市今天收盤走勢分歧，美股科技巨頭財報令人失望，投資人難以從上週的疲弱走勢中恢復，目光轉向即將舉行的美國期中選舉

法新社報導，亞馬遜（Amazon）、Alphabet及微軟（Microsoft）等美股巨頭表明，他們將持續投入資金興建數據中心及採購晶片，但投資人對何時能獲得回報日益缺乏耐心，人工智慧（AI）概念股再度面臨賣壓。

根據分析師估計，這些企業加上Meta的今年資本支出總額將超過7000億美元，其中很大一部分將用於AI基礎設施。

相關財報加深市場對AI產業投資過度的疑慮。彭博（Bloomberg News）指出，本季標普500指數成分股中的軟體公司，有90%財報獲利優於預期，但營收超出預期的僅占70%。

美股上週五大幅下挫，那斯達克綜合指數收盤下跌近3%，亞洲科技股本週開局也表現疲弱。

日本晶片商鎧俠（Kioxia）財測展望不如市場預期，股價大跌近16%。韓國三星電子（Samsung）上漲1.8%，SK海力士（SK hynix）則勁揚3.8%。

科技股表現分歧，也反映在亞洲整體股市。東京、雪梨、新加坡、威靈頓、曼谷及台北股市收跌，首爾、香港、上海及雅加達股市則收漲。

亞股 期中選舉 市場

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