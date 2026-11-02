蘋果CEO特納斯迎首場財報考驗 記憶體成本飆漲成焦點

蘋果新執行長特納斯（John Ternus）預計今天稍後主持他9月上任後的首場財報電話會議，投資人正緊盯蘋果業績展望，設法評估其一系列新產品能否承受記憶體晶片成本漲價壓力。

路透社報導，自前執行長庫克（Tim Cook）手中接下重任的特納斯，已主導蘋果多款新產品發表，包括首款摺疊機、智慧家庭中樞，以及首款配備觸控螢幕的筆電。

所有這些產品預計2027會計年度第1季（即本季）稍後出貨。庫克之前稱，蘋果面臨記憶體成本飆升這個「百年一遇」洪水的挑戰。

蘋果將面對市場針對三大重要議題的嚴格審視，包括至關重要的假期季度展望、特納斯對人工智慧（AI）和升級版語音助理Siri的評論，以及記憶體晶片成本續漲。分析師預估受這項成本影響，蘋果將寫下6個季度內最疲弱的獲利成長。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的資料，蘋果截至9月底止的上季營收估成長11%，來到1133.9億美元，同期淨利估成長約6%至290.4億美元。

蘋果上季服務業務營收估增加近10%至315.6億美元，預料寫下逾3年來最低成長幅度。

iPhone銷售額估成長約15%至565.4億美元，較前一季的22%增幅明顯放緩。

上季銷售數據僅涵蓋新機iPhone 18 Pro機型為期9天的銷售情況。蘋果首款摺疊機已在10月23日上市，有助拉抬本季銷售表現。

同時，蘋果一直設法將自家AI產品與競爭對手做出區隔，例如近幾週衝上App Store排行榜、隸屬社群媒體業者Meta Platforms的個人智慧代理Muse。

蘋果的競爭對手，包含遭蘋果控告涉嫌盜用商業機密的聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI在內，也正在研發新硬體，試圖取代iPhone成為民眾日常生活的核心裝置。

蘋果如何擁抱AI也可能對旗下服務事業的未來產生重大影響。這個業務經歷多年快速擴張後，近來成長放緩，引發投資人擔憂。