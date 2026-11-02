快訊

原計畫到波蘭當交換生…19歲電機系男大生遭酒駕撞死 南檢聲押肇事男

被問蔡其昌「弱智說」表情曝 盧秀燕反擊：支持鮮奶政策市民是智者

美股投資人注意！ 台北時間今晚10點半美股才開盤 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果CEO特納斯迎首場財報考驗 記憶體成本飆漲成焦點

中央社／ 舊金山2日綜合外電報導
蘋果執行長特納斯（圖）。法新社
蘋果執行長特納斯（圖）。法新社

蘋果新執行長特納斯（John Ternus）預計今天稍後主持他9月上任後的首場財報電話會議，投資人正緊盯蘋果業績展望，設法評估其一系列新產品能否承受記憶體晶片成本漲價壓力。

路透社報導，自前執行長庫克（Tim Cook）手中接下重任的特納斯，已主導蘋果多款新產品發表，包括首款摺疊機、智慧家庭中樞，以及首款配備觸控螢幕的筆電。

所有這些產品預計2027會計年度第1季（即本季）稍後出貨。庫克之前稱，蘋果面臨記憶體成本飆升這個「百年一遇」洪水的挑戰。

蘋果將面對市場針對三大重要議題的嚴格審視，包括至關重要的假期季度展望、特納斯對人工智慧（AI）和升級版語音助理Siri的評論，以及記憶體晶片成本續漲。分析師預估受這項成本影響，蘋果將寫下6個季度內最疲弱的獲利成長。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的資料，蘋果截至9月底止的上季營收估成長11%，來到1133.9億美元，同期淨利估成長約6%至290.4億美元。

蘋果上季服務業務營收估增加近10%至315.6億美元，預料寫下逾3年來最低成長幅度。

iPhone銷售額估成長約15%至565.4億美元，較前一季的22%增幅明顯放緩。

上季銷售數據僅涵蓋新機iPhone 18 Pro機型為期9天的銷售情況。蘋果首款摺疊機已在10月23日上市，有助拉抬本季銷售表現。

同時，蘋果一直設法將自家AI產品與競爭對手做出區隔，例如近幾週衝上App Store排行榜、隸屬社群媒體業者Meta Platforms的個人智慧代理Muse。

蘋果的競爭對手，包含遭蘋果控告涉嫌盜用商業機密的聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI在內，也正在研發新硬體，試圖取代iPhone成為民眾日常生活的核心裝置。

蘋果如何擁抱AI也可能對旗下服務事業的未來產生重大影響。這個業務經歷多年快速擴張後，近來成長放緩，引發投資人擔憂。

特納斯 蘋果 財報

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蘋果新平價筆電效能躍進 搭載A19晶片、12GB記憶體 鴻海、廣達沾光

攜手阿里千問 蘋果AI登「陸」本周起測試

手機發熱竟成稱霸關鍵？一場iPhone 6s「晶片門」如何讓台積電徹底甩開三星

硬碟大廠WD財報佳 展望優於預期

相關新聞

美股投資人注意！ 台北時間今晚10點半美股才開盤

美國日光節約時間已於11月1日結束，當日凌晨2時把時鐘撥慢一小時，恢復冬令時間。這代表從今（2）日起，美股開盤對應的台北時間將從晚間9時30分，延後至晚間10時30分，並於台灣隔日凌晨5時收盤。

蘋果CEO特納斯迎首場財報考驗 記憶體成本飆漲成焦點

蘋果新執行長特納斯（John Ternus）預計今天稍後主持他9月上任後的首場財報電話會議，投資人正緊盯蘋果業績展望，設...

日經指數收跌 銀行股拖累東證指數跌至7月來低點

日經225指數今天下跌208.25點；東證股價指數在銀行股領跌下連2日走低，收在7月17日以來最低點

AI預算近翻倍！李在明推南韓史上最大預算案 要讓半導體榮景全民共享

南韓總統李在明周一赴國會爭取通過歷來最大預算案，2027年歲出規模將增加12.8%至820.9兆韓元，其中21.3兆韓元將投入AI及半導體、實體AI、AI資料中心三大計畫，接近今年的兩倍，盼藉此培養未來成長動力。

AI投資人賺飽後忙買保險：從股票到算力租金 華爾街避險招數曝光

AI熱潮讓投資人賺進大筆財富，如今愈來愈多人開始買保險，希望守住獲利。華爾街日報報導，投資人與科技業者正尋找各種避險工具，從防範股票重挫、企業倒債，到算力租金崩跌，都有相應的商品。

AI訂單旺景氣仍降溫 台灣10月PMI回落至54.9 日韓製造業同步放緩

亞洲主要晶片出口國家10月製造業持續擴張，不過成長趨緩。台灣製造業採購經理人指數（PMI）從逾五年高點降至54.9，仍連續11個月擴張；日本、南韓及中國大陸也轉弱。晶片和AI需求雖仍強勁，中東戰爭推高能源及食品價格，正侵蝕消費與企業信心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。