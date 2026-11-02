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Anthropic將在美IPO 擬向日本募資1144億元

中央社／ 東京2日綜合外電報導
人工智慧（AI）公司Anthropic在美國首次公開發行（IPO）。 路透
人工智慧（AI）公司Anthropic在美國首次公開發行（IPO）。 路透

今天公布的申報文件顯示，人工智慧（AI）公司Anthropic在美國首次公開發行（IPO）之際，將同步在日本出售最多達5529億日圓（約新台幣1144億元）的股份。

路透社引述這份文件指出，向日本投資人發行新股所募得的資金，將用於充實營運資金，並支應營運費用和資本支出。

這份文件並未說明Anthropic這次IPO的整體規模或估值，但據路透社先前報導，部分投資人曾開出約1.5兆美元（約新台幣49兆元）的估值預期。

太空探索科技公司（SpaceX）今年6月創下全球史上規模最大的IPO案，在募得的750億美元（約新台幣2.4兆元）中，日本投資人認購了價值22億美元（約新台幣718億元）的股份。

Anthropic 募資 IPO

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