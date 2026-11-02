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AI投資人賺飽後忙買保險：從股票到算力租金 華爾街避險招數曝光

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI投資避險需求升溫，華爾街交易商也開始設計防範算力租金下跌的商品。圖為伺服器設備示意圖。路透
AI投資避險需求升溫，華爾街交易商也開始設計防範算力租金下跌的商品。圖為伺服器設備示意圖。路透

AI熱潮讓投資人賺進大筆財富，如今愈來愈多人開始買保險，希望守住獲利。華爾街日報報導，投資人與科技業者正尋找各種避險工具，從防範股票重挫、企業倒債，到算力租金崩跌，都有相應的商品。

股票方面，AI雲端業者CoreWeave的賣權交易量10月創新高。該股上周五收黑在54.87美元，熱門避險合約包括2028年到期、履約價35美元的賣權，可在股價大跌時提供保障。

債務方面，投資人透過信用違約交換（CDS）防範企業倒債。數據商Solve指出，亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）等五大雲端業者的債務違約避險成本，過去一個月全數升至2021年以來最高。

量化交易商Jump Trading也開始承做算力避險交易。出租輝達（NVIDIA）晶片的業者可買進賣權，防範租金下跌；依合約設計，可按約定價格出售算力，或以現金結算，減輕損失。交易商Susquehanna也接獲相關詢問，這類保障還可能幫助業者向銀行爭取融資。

Jump總裁Dave Olsen表示，目前避險規模仍遠小於AI投資，許多人依然看多，買保險不代表看衰。他說：「我不認為房子會失火，但我還是買了保險。你不必看空，也會想買保險。」

華爾街 避險 算力

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