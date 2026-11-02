AI訂單旺景氣仍降溫 台灣10月PMI回落至54.9 日韓製造業同步放緩

亞洲主要晶片出口國家10月製造業持續擴張，不過成長趨緩。台灣製造業採購經理人指數（PMI）從逾五年高點降至54.9，仍連續11個月擴張；日本、南韓及中國大陸也轉弱。晶片和AI需求雖仍強勁，中東戰爭推高能源及食品價格，正侵蝕消費與企業信心。

標普全球周一公布，台灣10月製造業PMI從9月的56.7降至54.9，仍高於代表景氣擴張的50。海內外需求熱絡，帶動新訂單持續增加，主要動力來自出口訂單，但兩者增幅都較上月縮小。

需求增加及生產力提升，也讓台灣廠商進一步提高產量。儘管增速放緩，生產已接近連續一年成長。

日韓同步放緩 東南亞部分國家加速

日本10月製造業PMI從54.1降至53.3，產出及新訂單成長放緩，整體擴張速度為七個月來最慢。南韓PMI則從53.9降至51.3，受生產數量及需求轉弱影響，擴張速度降至八個月來最低。

大陸方面，標普全球編製的RatingDog製造業PMI從52.1微降至52，仍處於擴張區間。不過，周六公布的官方製造業數據反映，10月景氣再度萎縮，為四個月來第三次。

凱投宏觀中國經濟學家Nguyen Hoang Nam指出，大陸經濟9月回升後，10月成長動力減弱。製造業略為放緩，海外需求仍有支撐；更令人擔心的是，營建業活動明顯轉弱，業者對前景也轉趨悲觀，反映企業對財政支持能否在今年內明顯提振經濟，信心有所下降。

亞洲製造業並非全面降溫，越南、印尼及馬來西亞10月擴張速度，都比上月加快。

AI需求難抵戰爭與通膨拖累

亞洲製造業先前受惠於晶片及AI相關產品需求強勁，表現優於很多其他地區。如今市場開始檢視AI投資能否獲利，伊朗戰爭久拖未決，也使出口導向經濟體面臨更大壓力。

第一生命經濟研究所首席新興市場經濟學家西濱徹說，強勁的晶片及AI需求，原本掩蓋了亞洲和全球經濟的疲弱之處，但中東戰爭持續推高燃料和食品價格，這種情況愈來愈難維持。

他指出，高通膨正傷害亞洲消費，中國大陸業者加劇價格競爭，也拖累日本和南韓等競爭對手的出口。

國際貨幣基金（IMF）預估，亞洲經濟今年成長4.8%，明年放緩至4.4%。這預測雖均高於4月估計，仍低於2025年的5%。IMF並警告，伊朗戰爭引發的能源衝擊，以及AI熱潮可能出現修正，都使亞洲經濟面臨的風險升高。