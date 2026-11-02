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美期中選舉牽動財政與AI走向 債市巨頭暫觀望

中央社／ 紐約1日綜合外電報導

美國期中選舉3日登場，結果將左右從各州AI政策到聯邦政府支出的走向。大型基金經理人紛紛轉為觀望，暫停近幾週搶進美債的腳步，靜待這場多年來「影響最深遠」的選舉揭曉。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，美國公債殖利率近幾週飆升，固定收益投資人趁勢大舉進場，鎖定可觀報酬；但隨著投票日逼近，多家大型基金管理公司表示將暫時退居場邊。

美國保德信金融集團（Prudential Financial）旗下資產管理公司PGIM信貸部門共同投資長皮特斯（GregPeters）表示，美國公債經歷「一大波行情」後，現在是「暫停的時刻」。他並說：「這是我們非常、非常久以來所見，影響最深遠的一場期中選舉週期。」

這場選舉將決定華爾街關注的關鍵議題走向，包括AI資料中心與美國公共支出；目前美國國債規模已達創紀錄的40兆美元（約新台幣1307兆元）。

期中選舉登場之際，AI產業龐大的舉債計畫正面臨愈來愈多質疑，這也是以科技股為主的那斯達克100指數30日跌入修正區間的原因之一。

Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）和Meta等超大規模雲端業者日前公布的第3季財報都不如預期，並說明仍須籌措鉅額資金支應AI建設。

摩根士丹利投資管理公司（Morgan StanleyInvestment Management）全方位市場固定收益主管坎杜賈（Vishal Khanduja）表示，團隊原本看好債市，但現在也按下暫停鍵，等待期中選舉結果及即將公布的經濟數據；美國財政部將在選後隔天公布季度再融資計畫，10日也將公布美國通膨數據。

坎杜賈說：「我們在策略上先按兵不動，等這些結果出爐…避免在真空狀態下單憑期中選舉非黑即白的單一結果，就直接推論這對利率和殖利率曲線意味著什麼。」

坎杜賈指出，團隊的基本預測是國會分裂，由於財政可望更加節制，「整體而言應有利於債市」。

儘管外界普遍預期民主黨將拿下聯邦眾議院，在參議院也略占上風，但投資人提醒，美國總統川普握有龐大的行政權和總統否決權，可能限縮國會的制衡權限。由此可見，全美36州同步舉行的州長選舉，可能才是對市場影響最大的戰場。

紐約梅隆銀行（BNY）投資長葛拉內（JasonGranet）表示：「我認為這次州長選舉非常重要，選舉結果可能對AI建設和資本支出產生實質影響…這在資料中心樞紐和基礎設施密集的州尤其關鍵。」

皮特斯也持相同看法：「參議員也很重要，但我認為州長才是真正深入地方、負責第一線執行的人…觀察民主黨這波可能的勝利能否向下延伸至地方選舉，將會相當有意思。」

全美2大資料中心重鎮的德州和俄亥俄州正面臨激烈的州長角逐，外界預期民主黨若勝選，可能將抑制AI發展。

坎杜賈表示，由於川普仍握有相當的權力，即便民主黨全面勝選也可能「存在多重變數」；反倒是「共和黨全面勝選…可能最不利於債市」。

債市 期中選舉 財政

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