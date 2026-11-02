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泰國企業導入AI求轉型 新創瞄準招聘與營運新商機

中央社／ 曼谷2日專電

AI快速發展，泰國企業正積極導入相關技術以提升營運效率，但員工技能與企業需求間仍存在落差，有新創業者看準需求，將AI應用於招聘面試及營運數據分析，探索AI實際的商業應用。

AI近年成為全球科技與產業發展的核心驅動力，泰國有許多年輕人都希望把握這波AI紅利，尋找相關商機。

今年30歲的羅馬丹（Rommadon Teedo）就是其中之一，他2022年創立了AI招聘與求職平台「AscendJob」，將AI導入履歷篩選及面試，協助企業招聘。

●AI履歷篩選及虛擬面試

羅馬丹告訴中央社，許多泰國企業面臨應徵者眾多、人資部門無法逐一面試的問題，因此將AI導入履歷篩選及初步面試，可協助企業快速從大量求職者中找出適合人選。

他指出，AI可以全天候進行面試，不受企業與求職者時間限制，並解釋，企業提供公司資訊、職缺條件及約5至10個初步問題後，AI便能根據面試對話延伸提問，並分析求職者的硬實力與軟實力。

羅馬丹指出，部分企業會讓所有應徵者接受AI面試，再從中挑選合適人選。他向中央社強調，AI面試目前主要用於初步篩選，並建議：「企業應該安排另一個面試，因為像是工作態度、團隊合作及人際溝通等能力，仍需要透過真人面試進一步評估」。

曼谷郵報（Bangkok Post）10月曾刊登泰國電信與科技巨頭True Corporation執行長布雷克（SigveBrekke）的投書。文中引述研究指出，約70%的泰國中小企業已開始使用或試用AI；在使用AI的企業中，僅約9%達到進階應用階段，顯示企業仍有深化應用的空間。

●人資憂AI取代人力

羅馬丹坦承，推廣AI招聘服務並不容易，因為主要客戶是企業人力資源部門，當他向人資專員及主管介紹產品時，對方常會擔心AI取代人類工作。

他進一步說明，「部分人資人員認為，AI可能威脅自身職位」，因此需要花時間解釋導入AI的目的並非取代人力，而是減少重複性工作。

他向中央社透露，目前他的公司主要服務兩類客戶，一類是分店眾多、員工流動率較高的企業，例如美妝店及保險公司；另一類則是希望尋找頂尖人才的科技與創新企業。

另一家泰國AI技術整合與企業數位轉型顧問公司「Gomusoft」專門為企業提出AI解決方案。創辦人兼首席創新官（CIO）查拉特（Chalat Luprasit）表示，他的公司約在5、6年前COVID-19疫情期間成立，最初以軟體開發為主，協助企業解決資訊科技需求，近年進一步將AI整合至企業服務，並向企業員工提供AI課程及解決方案。

查拉特舉例，公司與合作夥伴開發銷售時點情報系統（POS）時，發現餐廳及咖啡廳業者經常需要不同的營運報表，但開發團隊人力及時間有限，部分需求可能等待數月甚至數年。因此，他們協助業者導入AI即時生成報表，讓業者更快取得所需資訊。

●AI導入商業應用為一大課題

查拉特認為，泰國企業對AI的應用程度不一，部分業者仍停留在聊天工具階段，如何找到實際商業應用場景，是目前市場面臨的課題。

查拉特也指出，企業數位轉型不只是導入技術，員工能否適應新的工作方式同樣重要。他舉例說：「像是有些員工已習慣既有流程，面對新工具可能產生抗拒，因此必須循序漸進推動。」

至於AI是否取代人力，查拉特認為，AI應協助員工處理重複性工作，讓人們將時間投入更有價值的任務。他說：「AI可以幫助人們更有效率，讓大家有更多時間專注在真正重要的事情上。」

民族報（The Nation）10月曾報導，15至24歲、具學士或以上者失業率達13%至14%，並指出，AI正在改變企業對人才技能的需求，工作者必須持續學習及調整能力。

泰國 中央社 求職

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