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美對越南智財調查將截止 特斯拉三星表態反對新關稅

中央社／ 河內2日綜合外電報導

美國對越南涉嫌侵犯智慧財產權的調查案將於29日截止，面對潛在加徵關稅措施，電動車大廠特斯拉與韓國科技巨頭三星均表態反對，但也有其他業者呼籲祭出懲罰。

路透社報導，川普政府5月以越南涉嫌侵犯智慧財產權為由展開貿易調查，並訂11月29日為結案期限。美國已將越南列為「優先指定國家」（priority foreigncountry），同時也是13年來第一個被列入美國觀察名單最嚴重等級的國家。

美方指控越南「長久以來未能解決外界對智慧財產權保護與執法的深切疑慮」。另一項針對越南涉嫌產能過剩的獨立調查目前也正進行中。越南當局則敦促華府應客觀公正地進行相關調查。

目前還不清楚任何與智財權侵權相關的關稅將採全面性課徵，還是僅針對特定產業。美國7月起已對越南商品全面課徵12.5%關稅，起因是一項調查指越南未能阻止強迫勞動製造的商品進口。

越南長期被指控是中國商品的轉運站，在川普實施「解放日」（Liberation Day）關稅政策後，越南一度面臨20%關稅，但後來遭美國最高法院判定無效。許多經濟學家認為，川普政府的目標是至少恢復到最高法院廢除前的關稅水準。

電動車大廠特斯拉（Tesla）在7月2日提交的書面意見中，敦促美國貿易代表署（USTR）「考量美國製造商的供應鏈需求」，並稱即使已大舉投資擴建美國本土產線，部分先進零組件和精密製造設備仍無法在美國國內取得。

三星電子（Samsung Electronics）美國分公司也提出類似論點，表示三星銷往美國市場的智慧型手機和網通設備，有相當大比例在越南生產。三星也是越南最大外資，在當地累計投資額約250億美元（約新台幣8163億元）。

鞋類、成衣以及自行車、電玩主機等消費性商品業者，在越南同樣有大規模生產據點，代表這些產業的零售團體和產業公會也紛紛反對加徵關稅。

不過，代表美國本土鋼鐵、海鮮、太陽能板和木製品業者的產業團體指控，越南從事不公平貿易行為，要求加徵新關稅；涵蓋軟體、電影與音樂產業團體等著作權人，則敦促華府向越南爭取具體承諾，以打擊猖獗的盜版侵權行為。

特斯拉 越南 三星

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