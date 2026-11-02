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外資10月撤出台股近318億美元創紀錄！台幣承壓 但升息預期升溫
外資10月淨賣出台股317.8億美元，創單月新高，拖累新台幣兌美元貶值約2%。不過，台灣第3季經濟成長優於預期，匯市分析認為，央行可能提前至12月升息，為新台幣兌韓元走強增添動力。
彭博彙整數據顯示，10月外資淨賣超台股金額超越3月紀錄。借貸成本攀升、AI支出飆高，加上企業財報令人失望，都讓AI類股承壓，全球AI概念股賣壓也波及台股。
美國那斯達克100指數上周五下跌3.5%，創6月以來最差單日表現，費城半導體指數重挫7.2%。台股周一早盤一度下跌1.8%，進一步逼近技術性修正區間。資金撤出也衝擊匯市，新台幣10月創3月以來最大單月貶幅，公股銀行賣出美元則協助緩和跌勢。
經濟基本面提供另一股支撐。台灣第3季經濟年增14.4%，高於市場預估的12%，連續四季維持雙位數成長，創近39年來最長紀錄。分析認為，大型雲端業者的資本支出可望支撐晶片出口至2027年，先進晶片產能吃緊也將帶動投資。
央行利率已逾兩年未變，市場目前對未來三個月的利率預期變化不大，但市場定價反映，未來六個月約有15個基點的升息空間。分析認為，強勁的經濟成長可能讓市場將部分升息預期提前至12月17日的央行理監事會議。
南韓利率在其央行連續升息後已達3%。分析認為，若台灣央行提前升息，將有助新台幣兌韓元補漲，緩解海外股票投資與避險需求帶來的壓力。。
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