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高齡與赤字夾擊 法國退休金制度動搖引恐慌與憤怒

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導

歐洲各國公共財政捉襟見肘加上人口迅速老化，衝擊仰賴政府財政支應的退休金。退休金推高政府債務，也排擠國防、基建及教育等投資。法國再提高法定退休年齡恐已勢不可免。

華爾街日報指出，數十年來歐洲人習慣將約半數薪資上繳國庫，換取60餘歲即可享優渥、由國家資助的退休生活。然隨公共財政日益拮据與人口急遽高齡化，這項長期被視為理所當然、從出生到終老都由國家提供保障的福利制度正瀕臨瓦解，並在歐陸部分地區引發恐慌憤怒

法國的民怨尤其強烈。當地勞工過去通常能在62歲退休，領取依據過往薪資計算、由稅收支應的退休金；然而財政吃緊、債台高築的政府如今已難如過往般履行。

對社會福利制度可持續性的擔憂，成為近幾週在法國引發大規模示威潮的核心之一，也動搖「在職年輕世代供養退休長輩」的默契。

61歲婦人卡隆（Marie Caron）去年12月失業後，人生面臨晚年生計危機。她必須等到63歲才能領取部分退休金，若要全額領取則需等到66歲。在鮮少聘僱高齡勞工的法國僵固勞動市場，她今年7次面試皆無下文。

她說：「我已向這套制度繳了大筆費用，理應有權領取足以維持生活的退休金。結果我現在可能淪為流落街頭。」

美國勞工長期以來習慣自行管理退休投資組合，以補政府基本社會安全退休金的不足；相較之下，歐陸國家多半承諾提供由國家保障的終身收入。

歐洲各國的退休金制度大多採「用多少付多少」（pay-as-you-go），也就是直接以勞工薪資稅支應退休金給付。隨戰後嬰兒潮世代逐漸邁入80歲，現有勞動人口已不足以支應年長世代的退休生活，迫使各國政府必須將愈來愈大比例的國家預算用於支付退休金。

但這又進一步推高政府債務與借貸成本，排擠國防、基礎建設及教育等領域的投資。

在法國，長壽配上全球數一數二早的法定退休年齡，使退休生活被視為開啟長達20、30年休閒旅遊的「第二人生」，這也是民眾對延後退休政策抱持強烈抗拒的根源。

法國政府最近公布的一份報告顯示，教育部約1/3預算被用來支付退休公務員退休金。主管警政工作的內政部，退休金支出也占部門總預算30%。

法國今年公共債務已攀升至3.6兆歐元，遠高於總統馬克宏2017年當選時的2.2兆歐元。法國政府在10年期公債市場的借貸利率已淪為與義大利相當，面臨來自金融市場與歐盟預算審查機構要求全面削減支出的沉重壓力。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute forInternational Economics）非常駐高級研究員吉爾克加德（Jacob Kirkegaard）說：「如果不處理退休金制度日益擴大的財政缺口，法國就不可能實施必要的預算整頓措施。」

法國財長勒斯鳩（Roland Lescure）表示，法國目前法定退休年齡為62至64歲，進一步提高退休年齡已是數學上的必然。

勒斯鳩說：「人口統計學是一門永不會說謊的科學。如果今天不生孩子，20年後就不可能增加勞動人口。」

包括法國、義大利和西班牙在內的歐洲國家，國家退休金約可取代勞工退休前收入的74%至82%。

2010至2015年歐元區主權債務危機期間，借貸成本大幅攀升，希臘、義大利、西班牙及葡萄牙因此推動部分退休金削減措施。義大利2011年將退休年齡提高至67歲，並與國民平均壽命連動；西班牙延長計算給付的薪資採計年限；希臘更是大刀闊斧砍掉高達40%的退休金。

然而法國的相關改革卻停滯不前。馬克宏2023年推動法案逐步將退休年齡從62歲提高至64歲，卻因必須繞過國會強行推動，引發數個月街頭衝突、垃圾滿溢及全國交通罷工，原訂提高退休年齡的進程延後至2028年以後。

退休金 恐慌 憤怒

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