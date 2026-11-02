幣安撐住了！客戶瘋狂提領後趨穩定 資金淨流出1,200億元 占總額僅2%

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）在遭遇史上最大規模駭客竊案、周日恢復服務後，客戶起初爆發提領潮，讓幣安出現資金淨流出36.4億美元（新台幣約1,188億元），相當於資產總額的2.1%，但稍後提領情況已逐漸趨於穩定。

幣安在社群媒體上公布出入金相關數據，表示初期資金外流激增後，流出速度已經放緩，在世界協調時間11月1日06:00至15:30期間，「處理46.49億美元提領和10.1億美元存入，淨流出約36.4億美元」。

該公司並表示，目前已補足這起竊案中遭竊資產的95%。幣安在上周四發生規模達63億美元的駭客攻擊後，立即暫停提領服務，以便調查事件並穩定局勢，同時承諾將全額賠償所有受影響客戶。分析師此前曾指出北韓可能涉入其中。

市場信心未崩盤 比特幣反彈站上7.8萬美元

比特幣價格上周五跌至六周低點後，周末小幅回升，周一交易價格站上7.8萬美元；乙太幣上周五跌至兩個月低點，目前反彈至2,291美元。

幣安說，淨流出規模相當於該公司1,710億美元總資產管理規模的2.1%。該交易所提供用戶買賣及交易數位資產的服務，全球註冊用戶達3.35億人。

TRM Labs全球政策主管雷德博德表示：「這代表資金提領規模較像是投資人出於謹慎而採取的反應，而非任何形式的資金大規模外逃。」

資金提領規模是觀察客戶在這次攻擊事件後，是否仍信任幣安並願意將資金存放在該平台的初步指標。

穩定幣市值縮水12億美元 加密貨幣資安漏洞再引疑慮

當資金持續流出加密貨幣市場時，穩定幣的市值通常也會下滑，自上周五以來便已出現這種情況。根據CoinMarketCap數據，市值最大兩種穩定幣USDT與USDC，合計市值自上周五以來減少約12億美元。

儘管在業界合作夥伴及美國政府協助下，幣安相當迅速地控制了這起駭客事件，但這場數位資產竊盜案再度引發外界質疑加密貨幣安全漏洞。TRM Labs研究人員指出，去年駭客在近150起事件中，竊取價值29億美元的加密貨幣。

不過，許多專家肯定幣安對這起事件的因應方式，包括迅速採取行動、頻繁對外發布最新進展以安撫客戶，以及承諾動用平台自身獲利來賠償客戶。

專家坦言幣安的流動性優勢難以替代

此外，要停止與幣安這種規模與業務範圍的交易所往來，也並非易事。排名第二的交易所OKX，資產規模約290億美元，遠遠不及幣安當前約1,710億美元的規模。

Kronos Research投資長文森·劉（音譯）表示：「我們不會撤走資金。幣安是流動性最高的平台，如果你想在加密貨幣市場交易或避險，就必須使用幣安。我預期確實會有資金提領，但隨著流動性恢復，也會有許多人重新回來。」

自掏腰包承擔損失 幣安動用保障基金與自有資金填補缺口

幣安表示，將自行承擔這次駭客攻擊造成的財務損失，並已預留約63.4億美元公司資金。

該公司在X平台表示，用於購買替代代幣的資金，來自三個來源：幣安規模10億美元的用戶安全資產基金（SAFU，這是一筆以比特幣形式持有、用於在發生資安事件時保障客戶資產的儲備金），以及部分期貨保險基金和公司自有資金。

幣安共同執行長何一周末表示，公司將動用SAFU基金的50%，但也承諾將基金規模補回約10億美元。

她並警告，幣安已注意到，過去幾天混亂期間出現了新型詐騙手法。