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冰島藍湖溫泉業者11月擬上市 估募資36.4億元

中央社／ 雷克雅維克1日綜合外電報導

冰島觀光業過去15年來蓬勃發展，知名地熱溫泉藍湖（BlueLagoon）的經營公司預計11月在冰島證交所掛牌上市，募資1億歐元（約新台幣36.4億元），搭上這波熱潮。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，藍湖的經營公司今年夏天在2筆交易中的估值約達6億歐元（約新台幣218.5億元），公司執行長及創辦人受訪時均透露，希望11月掛牌上市籌集資金，用於興建山區度假村、冰川溫泉並收購一家冒險旅遊集團。

過去15年間，冰島旅客人數成長近5倍，當地原始的火山地貌和地熱溫泉，是吸引大批遊客的主要賣點。

藍湖公司執行長奧茲多特爾（Sigridur MargretOddsdottir）表示：「這是全世界最具代表性的潟湖，以療癒聞名。但如今這家公司所涵蓋的業務，遠不僅於此。」

造訪冰島的遊客中，有超過1/3會前往藍湖。不過，由於藍湖鄰近冰島近期活動最頻繁的大型火山，2023年及2024年就曾因火山噴發被迫關閉數週，所幸環繞發電廠修築的防護堤提供了保護作用。

藍湖公司旗下不僅有藍湖溫泉、周邊飯店和米其林星級餐廳，在冰島高地也擁有一座飯店與溫泉設施，並跨足美容事業；若順利上市，將成冰島唯一上市的觀光旅遊集團。

藍湖計劃斥資1.3億歐元（約新台幣47.3億元）打造全新山間度假村，預計2028年開幕，並將持續加碼投資冰川度假村，暫定2029年至2031年間開幕。

藍湖近日向投資人表示，預估今年營收將達1.74億歐元（約新台幣63.4億元），營業利益約4100萬歐元（約新台幣14.9億元）。

冰島 募資 溫泉

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