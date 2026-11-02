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幣安遭竊63億美元後恢復上線 客戶提領36.4億美元

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
加密貨幣交易所幣安30日驚遭駭客洗劫，損失高達63億元。路透
加密貨幣交易所幣安30日驚遭駭客洗劫，損失高達63億元。路透

全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）上週遭FBI指與北韓有關的駭客竊取數十億美元，平台今天恢復上線，客戶提領36.4億美元，相當於幣安資產的2.1%。

路透社報導，幣安表示，提款量在初期激增後已趨於穩定，存款量仍維持「相當龐大」。幣安指出，目前已補足遭竊63億美元資產中的95%。

分析人士認為，這起竊盜案可能是史上規模最大的金融竊案，讓近期接連發生的加密貨幣竊盜案再添一例。資金提領情況是檢視客戶在幣安遭駭後，是否仍信任將資金存放於幣安的初步考驗。根據區塊鏈分析公司TRM Labs研究人員的數據，去年，攻擊者在近150起事件中竊取了價值29億美元的加密貨幣。

幣安指出，淨流出金額反映了截至格林威治時間15時30分為止的客戶提款與存款總額。加密貨幣分析平台DefiLlama的數據看板顯示，資金流出金額更高，達58.1億美元，高於稍早顯示的43.6億美元。對於更新後的數據，幣安沒有立即回應置評請求。

幣安發言人提到DefiLlama數據時表示：「這個數字未納入我們已存入自家新熱錢包的資金，因此並不準確。我們在社群平台X上發布的最新數據最接近準確數值（但仍未計入貼文發布後的存款與提領變動）。」

創立於中國的幣安表示，提款服務將分階段實施，並以用戶需求為優先考量。第一階段涵蓋15種代幣，包括比特幣（bitcoin）、以太幣（ether）、部分美元穩定幣（USDC）、泰達幣（USDT）以及狗狗幣（dogecoin）。

幣安在先前發布於X的文章中表示：「我們正採取分階段的方式，根據過去一週的使用者需求數據，優先處理各種代幣。」

幣安今天稍早表示，已使用公司資金購買替代代幣，填補價值60億美元的遭竊加密貨幣。幣安指出，剩餘5%的遭竊代幣屬於流動性較差的資產，可能需要更長時間才能籌措到所需數量。

美國聯邦調查局（FBI）昨天表示，這起攻擊是由北韓政府資助、名為TraderTraitor的組織所為。

平壤當局多年來始終否認利用與國家相關的網路部隊從事間諜行動、金融竊盜與賺取收入。北韓駐日內瓦代表團與駐中國大使館均未回覆置評請求。

FBI在聲明中表示，執法機關觀察到該部隊成員將竊得的資產轉換為加密貨幣以太幣，並補充指出預計他們將透過相關技術，對這些資產進行「進一步洗錢」。

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