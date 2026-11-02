快訊

高雄知名骨科醫院傳醫療暴力！男不滿母術後恢復不佳暴打醫師

換完尿布直接丟餐盤！家長離譜行徑曝光 店家停業消毒：已鎖定顧客

大陸記憶體想靠新技術超車 美光看清眉角決定不跟了

聽新聞
0:00 / 0:00

看好台積電效應 台灣投資人從台南追到鳳凰城 美廠周邊房價6年漲53%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
台積電赴美設廠帶動鳳凰城周邊房市，吸引台灣投資人進場。示意圖。路透
台積電赴美設廠帶動鳳凰城周邊房市，吸引台灣投資人進場。示意圖。路透

彭博資訊報導，台積電（2330）赴美國亞利桑那州設廠及後續擴建，正把鳳凰城北部郊區變成房地產投資熱區。見識過台灣「台積電效應」的投資人，希望在美複製獲利經驗。當地房仲接到詢問電話，不管問的是哪塊地，對方最常問的就是：離台積電多近？

根據大鳳凰城經濟發展委員會資料，自2021年以來，台灣投資人已在當地投入5億美元。

世邦魏理仕（CBRE Group）駐鳳凰城執行副總裁Kevin Calihan表示，台灣投資人明顯比長年在亞利桑那州或美國經營的人更看好當地，而且早已走在前面。

這股信心來自台灣經驗。向台灣買家銷售美國住宅的房仲公司Funwoo負責人Nancy Tseng表示，客戶未必熟悉鳳凰城，但台積電擴建台南廠區後，當地房價漲幅超越台灣其他地區。過去在台南買房的成功經驗，讓他們希望跟著台積電到鳳凰城，再次複製獲利模式。

具體投資案例也已出現。總部位於華盛頓特區的Taicoon Property Partners，在台灣科技與房地產業高階主管支持下，以8,800萬美元買下距台積電廠區約10分鐘車程的兩塊土地，初步規劃投入10億美元，開發住宅、多層樓購物中心等設施，並構想引進鼎泰豐、誠品書店等品牌。

支撐這波投資的，是台積電擴建帶來的就業與住宅需求。台積電已在亞利桑那州聘僱約3,500人，計劃再增聘2,500人，供應商也陸續進駐。

房地產平台Zillow數據顯示，廠區周邊North Gateway與Desert View兩區，過去六年房價平均上漲約53%，高於鳳凰城全市的42%。即使在疫情後房市回落期間，距離晶圓廠較近的住宅也更保值。

新住宅開發也跟著增加。當地住宅研究公司Belfiore Analytics指出，台積電廠區西側的一個地區預計新增3,300戶住宅，是2000年代初期以來最大規模的開發。

不過，開發熱潮也帶來摩擦。地下水管理與州有土地出售規定，限制了可供新開發的土地；居民則擔心供水、交通，以及大量新屋對既有房價的影響。

在當地住了20年的烏姆勞夫（Jim Umlauf）抱怨，附近道路四處開挖，台積電施工後交通更加惡化。他和家人正計劃近期搬走。

台積電 鳳凰城 房價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普再轟台灣偷晶片、低價傾銷！台積電被拱漲價 投資人反嗆不爽別買

張忠謀面試只考1題、沒談薪水！台積電一周後為他特設「技術長」

台積電0050今年各增百萬持有人 正2、主動式ETF崛起

張忠謀私下的一句話！台積電為何能在台灣長出來？老員工揭「2股力量」才是關鍵

相關新聞

看好台積電效應 台灣投資人從台南追到鳳凰城 美廠周邊房價6年漲53%

彭博資訊報導，台積電（2330）赴美國亞利桑那州設廠及後續擴建，正把鳳凰城北部郊區變成房地產投資熱區。見識過台灣「台積電效應」的投資人，希望在美複製獲利經驗。當地房仲接到詢問電話，不管問的是哪塊地，對方最常問的就是：離台積電多近？

今晨國際頭條一次看／投資人急防AI行情反轉 美期中選舉出現意外倒戈

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

高盛調高原油價格預測！12月布蘭特油價原估90改估105美元 還可能更高

高盛調高原油價格預測，預估2026年12月布蘭特油價將達每桶105美元，高於先前預測的90美元。

美股期指回神、韓股反彈1.4% AI疑慮未消 美期中選舉再考驗市場

全球股市賣壓周一早盤稍見舒緩，亞洲股市跌勢較上周五美股溫和，美股期貨也回升。不過，科技巨人本業放緩、AI支出激增的疑慮未消，本周美國期中選舉、企業財報及就業數據，仍將考驗市場信心。

簡立峰專欄／飛天車震撼全球 馬斯克帝國商業難題浮現

特斯拉（Tesla）讓汽車飛上天、甚至在空中翻滾，大秀技術肌肉，影片一出便引發熱議。但從自動駕駛到人形機器人，特斯拉投入多年，為何仍有商業化難關待解？面對營收壓力與巨額研發投入，馬斯克該如何說服市場繼續埋單？市場熱議的特斯拉與SpaceX合併案，能否為他的科技帝國開闢新局？

鎧俠開盤大跌14% 本季獲利展望不如預期 但分析師嫌保守

鎧俠（Kioxia）本季獲利展望不如預期，NAND快閃記憶體漲價也可能暫告停頓，股價周一早盤一度大跌14%。分析師認為，要指望股價反轉，仍須等待資料中心投資疑慮消退，或公司釋出買回庫藏股等利多。不過，部分出貨可能延至明年初，屆時獲利仍有機會恢復成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。