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勒索日IT巨頭GMO黑手是半吊子？服刑7年傳奇駭客揪破綻：根本外行

聯合新聞網／ 綜合報導
日本IT企業GMO遭個資外洩勒索，越南傳奇駭客吳明孝直言，這名令大企業人仰馬翻的幕後黑手「只是個外行菜鳥」。 路透
日本IT企業GMO遭個資外洩勒索，越南傳奇駭客吳明孝直言，這名令大企業人仰馬翻的幕後黑手「只是個外行菜鳥」。 路透

日本網路巨頭「GMO網際網路集團」日前驚傳遭駭客勒索約1.6億日圓（約台幣3300萬元）並外洩客戶個資，引起各界震撼。據日媒朝日電視台報導，曾名列美國聯邦黑名單越南傳奇駭客吳明孝（Hieu Minh Ngo）在抽絲剝繭後直言，這名令日本大企業人仰馬翻的幕後黑手，手法粗糙，「根本只是個外行菜鳥」。

現年37歲的吳明孝背景極具傳奇色彩。他自14歲踏入暗網世界，過去曾是令全美司法部門聞風喪膽的頂尖「黑帽駭客」。當年他隱身越南老家，遠端駭入美國伺服器竊取超過2億筆個人資料，並轉賣給全球犯罪集團，海撈數百萬美元暴利，更涉入金額破百億日圓的詐騙大案。2013年他遭美方跨國設局誘捕至關島入獄，在美國苦牢服刑7年後洗心革面，如今已回到越南轉型為正派的「白帽駭客」，投身資安領域防堵網路犯罪。

談起GMO網攻案，吳明孝指出，兇手雖有入侵系統的技術，但在「隱匿蹤跡」的防護上卻破綻百出。他分析，若是專業犯罪組織，光是分析其迂迴跳板與網路架構就要耗費極長時間，但他這次僅花數小時就全盤摸透，原因在於對方的IP位址完全毫無遮蔽保護，呈「裸奔」狀態。

更不可思議的是，犯人還犯下極低級的業餘失誤，粗心將含有造訪紀錄的壓縮檔直接公開在勒索網站上，形同雙手奉上數位足跡。吳明孝以過來人經歷直言，歹路不可行，凡走過必留下痕跡，網路犯罪終究會被揪出並付出代價。

駭客 日本 個資 黑名單 越南 資料外洩

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