今晨國際頭條一次看／投資人急防AI行情反轉 美期中選舉出現意外倒戈

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

AI投資人急買避險工具 防數兆美元AI行情反轉

AI Investors Are Racing to Get Insurance on the Biggest Market Bet in History

摘要

華爾街投入AI的數兆美元行情開始出現明顯避險需求。投資人增買高負債AI基礎建設業者CoreWeave的賣權，亞馬遜、字母、微軟、Meta及甲骨文等大型科技公司的信用違約交換成本也升高；交易商甚至著手開發與運算能力價格掛鉤的新型衍生性商品。

為何重要

AI熱潮已深度牽動美股與資料中心融資。市場開始花錢防範行情反轉，顯示投資人正把AI獲利不如預期與融資成本上升納入定價。

華盛頓郵報

密西根民主黨眾議員史蒂文斯倒戈 挺共和黨羅傑斯選參議員

Inside the chaos before Haley Stevens's shocking Senate endorsement in Michigan

摘要

美國密西根州民主黨聯邦眾議員史蒂文斯（Haley Stevens）原定1日與民主黨參議員候選人薩依德（Abdul El-Sayed）共同出席教會活動展現團結，卻臨時改與共和黨候選人羅傑斯（Mike Rogers）同台並公開背書。史蒂文斯與薩依德長期因以色列政策交惡，史蒂文斯的幕僚長等人隨後辭職，民主黨州黨部也表示她已不再是黨員。

為何重要

密西根是決定參議院控制權的關鍵州。這次倒戈不只可能改變選情，也把民主黨在以色列政策上的內部裂痕推到投票日前最醒目的位置。

金融時報

密西根民主黨內鬨升高 史蒂文斯轉挺共和黨參議員候選人

Michigan Democrat Haley Stevens endorses Republican instead of Abdul El-Sayed

摘要

距11月3日投票只剩最後階段，史蒂文斯轉而支持共和黨候選人羅傑斯，而非8月初選擊敗她的民主黨候選人薩依德。決裂導火線包括一支把食品價格上漲與美國援助以色列相連結的外部團體廣告；薩依德表示不認同廣告內容，但史蒂文斯認為他的回應仍不夠。

為何重要

民主黨若要重掌參議院，密西根州幾乎是不可失守的一席。黨內公開決裂讓原本就艱難的參院翻盤路徑再添風險。

衛報

無視川普要求暫停 烏克蘭恢復攻擊俄羅斯煉油廠

Ukraine defies Trump to resume attacks on Russian oil refineries

摘要

烏克蘭恢復以長程無人機攻擊俄羅斯煉油廠，俄方稱下諾夫哥羅德與薩馬拉兩座設施遭襲起火。烏克蘭官員否認曾同意美國要求暫停攻擊30天；烏克蘭總統澤倫斯基未證實煉油廠攻擊，但表示俄軍持續轟炸烏克蘭能源設施，烏方有必要反擊。

為何重要

烏克蘭恢復打擊俄國能源設施，顯示烏方不願完全接受美國的戰場限制，也使川普政府推動俄烏談判面臨新的政策摩擦。

路透

史蒂文斯倒戈助共和黨 阿拉斯加選舉官司又讓川普政府受挫

Republicans get boost from Michigan Democrat's endorsement, face legal setback in Alaska

摘要

美國期中選舉進入最後階段，共和黨在密西根州因史蒂文斯背書羅傑斯獲得意外助力，但川普政府在阿拉斯加受挫：聯邦法官駁回司法部訴訟，不接受若共和黨現任參議員丹・蘇利文（Dan S. Sullivan）以些微差距落敗就暫緩認證結果的要求。全美已有逾5200萬人提前投票。

為何重要

共和黨目前僅以微弱優勢掌控國會兩院，密西根州與阿拉斯加州的最新變化，都可能影響參議院歸屬，進而決定川普後兩年的施政空間。

美聯社

川普愛荷華造勢歡迎史蒂文斯轉共和黨 期中選舉進最後衝刺

Live updates: In an Iowa rally, Trump says he'd love for Haley Stevens to switch parties

摘要

美國總統川普在愛荷華州造勢時，稱讚密西根州民主黨人史蒂文斯跨黨支持共和黨的羅傑斯「非常勇敢」，並表示希望史蒂文斯乾脆加入共和黨。川普1日安排愛荷華州與堪薩斯州兩場造勢，協助共和黨在投票日前催票；他也預告將在華府林肯紀念堂倒影池附近發表選前最後訴求。

為何重要

川普在選前最後時刻親赴原本偏共和黨的州催票，反映共和黨守住國會多數仍面臨壓力，而史蒂文斯倒戈已成全國選戰議題。

（本文與AI協作）