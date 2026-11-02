高盛調高原油價格預測！12月布蘭特油價原估90改估105美元 還可能更高

高盛調高原油價格預測，預估2026年12月布蘭特油價將達每桶105美元，高於先前預測的90美元。

高盛在11月1日的報告中指出，原油供應減少的風險相當大，可能讓短期油價持續包含高額風險溢價。

高盛也將2027年布蘭特原油均價預測由每桶80美元調升至88美元。西德州油價方面，預估2026年12月價格為每桶94美元，2027年均價為78美元。

Daan Struyven、Yulia Zhestkova Grigsby等多位分析師在報告中指出：「中東與俄烏衝突，加上全球地緣政治分裂加劇，都使原油供應面臨高度中斷風險。」

他們說：「由於供應何時、何地中斷幾乎無法預測，我們目前的基本情境已將2027年全球每日100萬桶的供應中斷量納入估算。」高盛並指出，整體而言，油價仍有高於上述預測的風險。