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台股開盤前 美股三大期指齊揚 道瓊期貨漲103點
美股上周收黑後，股指期貨周日回升。投資人正準備迎接本周將密集公布的財報、就業報告，以及即將登場的期中選舉。
根據CNBC報導，標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨雙雙走調0.2%。道瓊工業指數期貨攀升103點，漲幅也是0.2%。
此前，投資者持續審視與人工智慧基礎建設相關個股，科技股湧現賣壓，拖累三大指數上周全面收黑。標普500和道瓊工業平均指數單周跌幅都不到1%，那斯達克綜合指數則下跌2%。
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