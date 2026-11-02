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台股開盤前 美股三大期指齊揚 道瓊期貨漲103點

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美股三大期指周日走高，道瓊期貨上漲103點，投資人本周關注企業財報、就業報告與期中選舉。路透
美股三大期指周日走高，道瓊期貨上漲103點，投資人本周關注企業財報、就業報告與期中選舉。路透

美股上周收黑後，股指期貨周日回升。投資人正準備迎接本周將密集公布的財報、就業報告，以及即將登場的期中選舉。

根據CNBC報導，標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨雙雙走調0.2%。道瓊工業指數期貨攀升103點，漲幅也是0.2%。

此前，投資者持續審視與人工智慧基礎建設相關個股，科技股湧現賣壓，拖累三大指數上周全面收黑。標普500和道瓊工業平均指數單周跌幅都不到1%，那斯達克綜合指數則下跌2%。

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