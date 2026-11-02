台股開盤前 美股三大期指齊揚 道瓊期貨漲103點

摩根士丹利美股首席策略師威爾森（Mike Wilson）認為，美國期中選舉、AI支出疑慮及資金吃緊，都可能使美股短暫下跌，卻也將帶來重新進場的良機。他預測，標普500指數可能先跌至7,100點，比前次歷史高點低約9%，待這些風險逐一釐清、修正告一段落後，再朝8,000點邁進。

2026-11-02 07:52