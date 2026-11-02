蘋果本周將公布上季財報 上季營收估增逾10%

蘋果本周將公布上季財報，預料營收將年增逾10%，iPhone營收也將成長，毛利率則將因記憶體價格飆漲而承受壓力，但在市場傳出蘋果調降iPhone 18 Pro訂單後，投資人將緊盯本季財測、以及蘋果主管團隊對於先進晶片供應限制、以及首款折疊機iPhone Duo螢幕「裂痕門」的說法。

蘋果預定在美股2日盤後（台灣時間3日清晨4-5時之間），公布止於9月底的年度第4季（上季）財報，預料營收將年增10.7%到1,134.63億美元，每股純益成長率預估將是六季以來最慢的8%。

上季財報將涵蓋iPhone 18 Pro的初期開賣期、但不會包含10月上市的iPhone Duo銷量數據。

其中，iPhone和Mac營收預估都將各自年增逾20%，但受記憶體價格大漲影響，上季毛利率預料將季減2.5個百分點到47.6%，也提高了本季財測能符合市場期望的難度。