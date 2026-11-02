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美國期中選舉投票前夕 債券經理人按下「交易暫停鍵」
美國期中選舉投票前夕，大型固定收益基金經理人紛紛轉為觀望，按下「暫停鍵」，不願在大選結果揭曉前冒險押注，但預期兩黨分治參、眾兩院的結果，對債市最有利。
由於美債殖利率已升抵有吸引力的水準，近幾周資金大舉湧入債市，想鎖定高報酬。但PGIM Credit的共同投資長彼得斯表示，這是「非常、非常長一段時間以來所見後果極其深遠的期中選舉周期」，而現在處於「暫停時刻」。
摩根士丹利投資管理公司廣泛市場固定收益負責人坎杜賈也說，他的團隊正「按下暫停鍵」，等待期中選舉結果，及接下來要公布的經濟數據，尤其是美國財政部預定4日公布的「再融資計畫」，及消費者物價指數（CPI）數據。
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