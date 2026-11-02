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美期中選舉估掀「藍色浪潮」…無論結果如何 美債都將面臨壓力

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
投資人本周將迎接美國國會期中選舉，隨著共和黨選情為高油價與高通膨所苦，市場將關注是否出現民主黨橫掃參、眾兩院掌控權的「藍色浪潮」。 歐新社
投資人本周將迎接美國國會期中選舉，隨著共和黨選情為高油價與高通膨所苦，市場將關注是否出現民主黨橫掃參、眾兩院掌控權的「藍色浪潮」。 歐新社

投資人本周將迎接美國國會期中選舉，隨著共和黨選情為高油價與高通膨所苦，市場將關注是否出現民主黨橫掃參、眾兩院掌控權的「藍色浪潮」。彭博資訊分析，民主黨一旦大獲全勝，恐對人工智慧（AI）推行更嚴格的監管；若民主黨選情不如預期，反而可能觸動市場漲勢，美元上漲動能可望挺過選舉亂流。

美國將在3日舉行國會期中選舉，兩黨都卯足勁把握最後機會催票，選情看淡的共和黨趕忙固守「紅州」票倉，民主黨則持續進攻。

華爾街各大投資機構都預期民主黨將會大勝，最新調查顯示，58%投資機構預料民主黨將掌控參議院，市場也認為民主黨可能會同時掌控參院，TD證券公司指出，「我們的基本共識是國會將出現藍色浪潮」。

民主黨大勝的最明顯風險，將對今年來帶動美股大漲的AI推行更嚴格的監管，尤其這波選舉的氛圍已是「資料中心不利生計」，雖然美國總統川普仍有權否決國會通過的法案，仍可能增添市場紛擾。若民主黨得票席次不如預期，科技股投資人可能鬆一口氣。

無論選舉結果如何，美債都可能面臨壓力，因為兩黨都將擴大支出，只是程度不同，共和黨保住兩院掌控權所致的美債賣壓可能最大，而民主黨也預估將推動一些支出龐大的政策，包括廢除川普關稅，且扭轉川普削減醫療補助、營養計畫及歐記健保支出的政策。不過，若民主黨在參院過半，將較能確保聯準會（Fed）獨立性。

若結果是兩黨分治兩院，意味政策變動將減少、不確定性降低，但政府籌資及提高舉債上限等關鍵議題將更難協商，尤其是舉債上限僵局。跨黨派政策中心預期，美國政府的舉債額將於今年冬季末及明年仲夏之間達到上限。

美元短期走勢將因選舉結果而震盪，最大支撐將來自Fed可能恢復升息的預期。

期中選舉 共和黨 民主黨 美債 油價

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