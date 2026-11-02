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幣安被駭！急補錢恢復提款 CEO：今年營收可填補損失金額

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
全球加密資產交易平台龍頭業者幣安表示，已補足95%的遭竊代幣，1日恢復開放客戶提款。路透
全球加密資產交易平台龍頭業者幣安表示，已補足95%的遭竊代幣，1日恢復開放客戶提款。路透

全球加密資產交易平台龍頭業者幣安表示，已補足95%的遭竊代幣，1日恢復開放客戶提款，但這起駭客事件已衝擊投資人信心，憂心加密貨幣平台的資安保護措施，可能繼續帶給加密貨幣市場壓力。

幣安上周遭駭損失63億美元，成為全球規模最大的數位資產竊案，在暫停交易兩天多後，1日下午恢復提款服務。首階段涵蓋15種代幣，包括比特幣、以太幣、以及兩大美元穩定幣USDT與USDC。美國聯邦調查局（FBI）調查認為，這起攻擊是北韓頂尖的駭客集團TraderTraitor所為。該集團2025年駭入Bybit，竊取了約15億美元，如今再次出擊，得手金額是Bybit的四倍。

川普10月31日受訪表示：「我們不知道是不是北韓幹的，如果真的是，我們會和北韓談談。」「我一直覺得這件事有點危險。不過，幣安說情況已經大致獲得控制。我們走著瞧。」市場反應相對平靜，1日主要加密幣的漲跌幅不到1%。比特幣占幣圈市值約六成，1日價格約為7.8萬美元，較10月29日駭客事件發生前的高點，低了5%左右。

幣安說，已經動用加密貨幣、緊急與保險基金準備，補足95%的遭竊資產，剩下5%的遭竊加密幣流動性較低，可能需要較長時間才能籌到所需數量，但強調「我們的承諾不變，幣安會承擔竊案的財務衝擊，這些損失不會轉嫁給用戶」。

幣安共同執行長何一說，今年營收足以填補損失金額。幣安的最終虧損仍不清楚，該交易所先前表示，凍結了遭竊資產中的30億美元，但這不表示能夠取回資金，同時指出事件可能與軟體工程師的筆電遭入侵有關。

今年來加密公司與金融業頻頻遭駭，外界擔心AI提高了駭客攻擊的威力。部分安全專家相信，北韓駭客將AI納入工具庫，特別是在偵查、以及操縱人心的社交工程（social engineering）方面。平壤當局多年來始終否認，利用與政府有關的網路部隊進行間諜活動、金融盜竊、謀取錢財。FBI在聲明中表示，執法人員發現該組織成員將竊得的資產兌換成以太幣，並預期這些資產將進一步透過相關技術洗錢，掩蓋資金來源。

加密貨幣全力打入主流金融界之際，連串攻擊暴露出幣圈的安全弱點，9月Bitget遭駭數億美元，Coinkite的實體加密錢包裝置也被盜走逾1億美元。

幣安 加密貨幣 駭客 比特幣

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