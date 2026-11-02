雲地整合Meta 拚彎道超車

Meta剛發表的AI代理Muse迅速攻占市場，現在更有望導入人形機器人「Max」，雲、地兩端結合，讓Meta在機器人市場競逐利器，彎道超車領先其他科技大廠。Meta內部將人形機器人定位為旗Muse的「物理化身」，主打具備在家庭場景中執行實際任務的能力。

外媒The Information指出，從技術規格層面來看，Meta為Max設定明確的家庭場景感知要求，要能夠識別5米外的人聲、解讀3米外的手勢或揮手動作、具備維持眼神接觸的能力，並能通過狀態信號區分「聆聽」、「思考」、「說話」和「不確定」等多種不同情境。

Meta推出個人AI代理Muse，可說上線即爆紅，幫助用戶在社交內容進行個性化回應，可接入Gmail、日曆、OpenTable等第三方服務，並具備高度自主規劃與多步驟執行能力，使用步驟簡單，例如使用者只需給出簡單目標，Muse就代表用戶去線上比價、購物，或是預訂飯店、機票、更改預約。

Muse成功整合進人形機器人 Max的系統中，便能夠從線上延伸到線下，透過Muse對Max進行智能排程，甚至完成一條龍服務，例如從網購到收貨，甚至告訴AI Agent今晚想吃哪道菜，便可從食材網路採購到食材準備及烹飪，都由Muse和Max合作包辦，下了班回到家就能享用熱騰騰的飯菜，為應用場景帶來指數性的成長。