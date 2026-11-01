聽新聞
0:00 / 0:00
中東衝突原油斷供 路透：OPEC+會議料將12月目標產油量維持不變
根據消息人士說法，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）今天召開產油量檢討會議時，應該會讓12月目標產量維持不變。這些油國目前仍苦於應付美國和伊戰爭造成的石油出口衝擊。
3名知情人士昨天告訴路透社，OPEC+的7個核心成員國已原則同意12月維持產量不變。這7國分別是沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、科威特、阿爾及利亞、哈薩克和阿曼。
OPEC+中的波斯灣地區成員國因中東衝突造成原油出口受阻數月，仍在努力恢復，因此多數目前產油量仍遠低於各自目標。
今天會議若符合消息人士說法，將與外界預期相同，也就是OPEC+要到明年才會再調整產量政策。
路透社7月已報導，OPEC+很可能第4季都維持目標不變，把目光放在明年的產油量配額談判。
OPEC+今年大部分時間都在調高目標產量，並讓2023年首度達成的每日產油量減少165萬桶的協議在9月完成分階段取消；但到了9和10月的會議，便將次月目標產量維持不變。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。