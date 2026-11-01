快訊

首屆僅招30學生！教育部台灣實中向大學「借行政」 教團籲人力應先到位

台股大跌金管會盯緊了！重要均線、三大風險指標全監控

聽新聞
0:00 / 0:00

中東衝突原油斷供 路透：OPEC+會議料將12月目標產油量維持不變

中央社／ 倫敦1日綜合外電報導
根據消息人士說法，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）今天召開產油量檢討會議時，應該會讓12月目標產量維持不變。路透
根據消息人士說法，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）今天召開產油量檢討會議時，應該會讓12月目標產量維持不變。路透

根據消息人士說法，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）今天召開產油量檢討會議時，應該會讓12月目標產量維持不變。這些油國目前仍苦於應付美國和伊戰爭造成的石油出口衝擊。

3名知情人士昨天告訴路透社，OPEC+的7個核心成員國已原則同意12月維持產量不變。這7國分別是沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、科威特、阿爾及利亞、哈薩克和阿曼。

OPEC+中的波斯灣地區成員國因中東衝突造成原油出口受阻數月，仍在努力恢復，因此多數目前產油量仍遠低於各自目標。

今天會議若符合消息人士說法，將與外界預期相同，也就是OPEC+要到明年才會再調整產量政策。

路透社7月已報導，OPEC+很可能第4季都維持目標不變，把目光放在明年的產油量配額談判。

OPEC+今年大部分時間都在調高目標產量，並讓2023年首度達成的每日產油量減少165萬桶的協議在9月完成分階段取消；但到了9和10月的會議，便將次月目標產量維持不變。

OPEC 路透 會議 石油 原油

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

1分鐘看世界／美國可能恢復對伊朗軍事行動 布蘭特油價衝117美元

傳川普擬選舉後重啟戰爭！伊朗最高領袖下令最大嚇阻 反擊範圍不設限

影／美軍護航荷莫茲海峽代價高！航艦創部署紀錄 恐削弱抗中能力

南韓10月出口創50多年最大！全年1兆美元目標有望本月達標

相關新聞

美期中選舉牽動台韓股市！對亞洲股匯債影響全解析

美國3日即將舉行國會期中選舉，結果將牽動人工智慧（AI）類股、以及仰賴AI題材的亞洲股市。觀察家指出，如果民主黨囊括參、眾兩院過半席次，將加強監督人工智慧（AI）產業及資料中心建設，若共和黨勝選，可能延續現行政策，對台韓晶片製造商、及其他AI供應商的股價有利。

中東衝突原油斷供 路透：OPEC+會議料將12月目標產油量維持不變

根據消息人士說法，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）今天召開產油量檢討會議時，應該會讓12月目標產量維持不變。這些油國...

債券操盤手集體按下暫停鍵 靜待期中選舉結果出爐

被視為多年來最具影響力的美國期中選舉投票前夕，大型固定收益基金經理人紛紛轉為觀望，按下「暫停鍵」，不願在大選結果揭曉前冒險押注，但預期兩黨分治參、眾兩院的結果，對債市最有利。

南韓10月出口創50多年最大！全年1兆美元目標有望本月達標

受惠於半導體外銷激增，南韓10月出口額以超乎預期的強勁步伐成長，且成長幅度為50多年來最大，更加接近1兆美元的年出口額目標。

日本IT企業GMO外匯交易服務遭入侵 旗下資安公司2024年早示警

日本大型IT企業GMO網路集團旗下服務先前遭不當存取。據GMO幹部透露，旗下資安公司早在2024年4月就指出系統有漏洞，...

若紅變藍…期中選舉、財報考驗市場AI信心

美股晶片股在選前10月30日大跌，英特爾展望失色，且Anthropic可能無法取得投資級評等的消息，投資人對人工智慧(AI)投資與回報更不放心。費城半導體指數大跌7.2%，英特爾狂崩近29%。本周超微、高通與蘋果財報、11月3日美國期中選舉結果和就業報告，將進一步考驗市場信心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。