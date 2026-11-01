中東衝突原油斷供 路透：OPEC+會議料將12月目標產油量維持不變

根據消息人士說法，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）今天召開產油量檢討會議時，應該會讓12月目標產量維持不變。這些油國目前仍苦於應付美國和伊戰爭造成的石油出口衝擊。

3名知情人士昨天告訴路透社，OPEC+的7個核心成員國已原則同意12月維持產量不變。這7國分別是沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、科威特、阿爾及利亞、哈薩克和阿曼。

OPEC+中的波斯灣地區成員國因中東衝突造成原油出口受阻數月，仍在努力恢復，因此多數目前產油量仍遠低於各自目標。

今天會議若符合消息人士說法，將與外界預期相同，也就是OPEC+要到明年才會再調整產量政策。

路透社7月已報導，OPEC+很可能第4季都維持目標不變，把目光放在明年的產油量配額談判。

OPEC+今年大部分時間都在調高目標產量，並讓2023年首度達成的每日產油量減少165萬桶的協議在9月完成分階段取消；但到了9和10月的會議，便將次月目標產量維持不變。