快訊

影／韓國瑜南投力挺許淑華 開酸有人「大小目」：只看台積電

影／合歡山違停路中央 車遭「沾水衛生紙」攻擊慘況曝…警方要查

專訪／全家明年暑假移居美國華盛頓 鍾欣怡孫樂欣估年燒500萬

聽新聞
0:00 / 0:00

債券操盤手集體按下暫停鍵 靜待期中選舉結果出爐

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
期中選舉投票前夕，大型固定收益基金經理人紛紛轉為觀望，按下「暫停鍵」，不願在大選結果揭曉前冒險押注。路透
期中選舉投票前夕，大型固定收益基金經理人紛紛轉為觀望，按下「暫停鍵」，不願在大選結果揭曉前冒險押注。路透

被視為多年來最具影響力的美國期中選舉投票前夕，大型固定收益基金經理人紛紛轉為觀望，按下「暫停鍵」，不願在大選結果揭曉前冒險押注，但預期兩黨分治參、眾兩院的結果，對債市最有利。

由於美債殖利率已升抵有吸引力的水準，近幾周資金大舉湧入債市，想鎖定高報酬。但PGIM Credit的共同投資長彼得斯表示，這是「非常、非常長一段時間以來所見後果極其深遠的期中選舉周期」，而現在處於「暫停時刻」。

摩根士丹利投資管理公司廣泛市場固定收益負責人坎杜賈也說，他的團隊也「按下暫停鍵」，等待期中選舉結果，以及接下來要公布的經濟數據。

美國財政部4日將公布每季的「再融資計畫」，正好就在投票日後一天，美國最新的消費者物價指數（CPI）數據，預定10日公布。

向來是大多頭的坎杜賈表示，「我們採取策略性措施，暫緩行動，等待結果出爐，儘量避免只憑選舉結果非贏即輸的單一條件，就直接推論利率和殖利率曲線會受什麼影響」。

他指出，分裂的國會是其團隊的基本預期，這種情境整體而言對債市有利，主要是接下來財政緊縮的機率更高。

儘管各界普遍預期民主黨將贏得眾院，同時拿下參院的機率也不低，但川普握有巨大行政權和否決權，可能會限制國會的權力，因此坎杜賈認為，民主黨全面獲勝的意義「無法一概而論」，而「共和黨全面獲勝……可能是最不利的情況」。

他認為市場完全沒有反映出這一點，「所以可能會看到市場對此有更大的反應」。

Man集團首席市場策略師胡珀則認為，選舉結果出現爭議，將是「市場反應最大的事」。

不過，也有人認為，投資人其實更關注其他重要議題。富蘭克林坦伯頓共同總裁兼商務長甘巴表示，在亞洲最近一次的資產管理公司會議上，「沒有一個人談到期中選舉」。

他表示，最近大家關心的主要集中在人工智慧（AI）、聯準會（Fed）的發展軌跡和地緣政治等議題。他並引述富蘭克林坦伯頓研究所最近的一項研究表示，「根據經驗，沒有人認為期中選舉會對市場造成任何劇烈變化」。

他補充說，客戶關心的還是投資組合的構建方式，但這與AI、資料中心、指數集中度比較有關，而討論的重點是「多元化」。

債券 期中選舉 民主黨 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

市場不在乎期中選舉？歷史數據顯示：不論誰贏誰輸 選後美股都會漲

美期中選舉牽動台韓股市！對亞洲股匯債影響全解析

若紅變藍…期中選舉、財報考驗市場AI信心

美國期中選舉後股債表現亮眼！美股平均漲14.46％ 富蘭克林揭歷史統計

相關新聞

美期中選舉牽動台韓股市！對亞洲股匯債影響全解析

美國3日即將舉行國會期中選舉，結果將牽動人工智慧（AI）類股、以及仰賴AI題材的亞洲股市。觀察家指出，如果民主黨囊括參、眾兩院過半席次，將加強監督人工智慧（AI）產業及資料中心建設，若共和黨勝選，可能延續現行政策，對台韓晶片製造商、及其他AI供應商的股價有利。

債券操盤手集體按下暫停鍵 靜待期中選舉結果出爐

被視為多年來最具影響力的美國期中選舉投票前夕，大型固定收益基金經理人紛紛轉為觀望，按下「暫停鍵」，不願在大選結果揭曉前冒險押注，但預期兩黨分治參、眾兩院的結果，對債市最有利。

南韓10月出口創50多年最大！全年1兆美元目標有望本月達標

受惠於半導體外銷激增，南韓10月出口額以超乎預期的強勁步伐成長，且成長幅度為50多年來最大，更加接近1兆美元的年出口額目標。

日本IT企業GMO外匯交易服務遭入侵 旗下資安公司2024年早示警

日本大型IT企業GMO網路集團旗下服務先前遭不當存取。據GMO幹部透露，旗下資安公司早在2024年4月就指出系統有漏洞，...

若紅變藍…期中選舉、財報考驗市場AI信心

美股晶片股在選前10月30日大跌，英特爾展望失色，且Anthropic可能無法取得投資級評等的消息，投資人對人工智慧(AI)投資與回報更不放心。費城半導體指數大跌7.2%，英特爾狂崩近29%。本周超微、高通與蘋果財報、11月3日美國期中選舉結果和就業報告，將進一步考驗市場信心。

Nvidia合作Megaspeed遭質疑 美晶片出口中國有缺口？

輝達(Nvidia)在人工智慧(AI)時代如日中天，但有個問題始終繚繞不去：美國多年來一直試圖阻止輝達晶片流入中國，但這些晶片仍不斷落入北京手中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。