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美期中選舉牽動台韓股市！對亞洲股匯債影響全解析

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國3日即將舉行國會期中選舉，結果將牽動人工智慧（AI）類股、以及仰賴AI題材的台韓股市。路透
美國3日即將舉行國會期中選舉，結果將牽動人工智慧（AI）類股、以及仰賴AI題材的台韓股市。路透

美國3日即將舉行國會期中選舉，結果將牽動人工智慧（AI）類股、以及仰賴AI題材的亞洲股市。觀察家指出，如果民主黨囊括參、眾兩院過半席次，將加強監督人工智慧（AI）產業及資料中心建設，若共和黨勝選，可能延續現行政策，對台韓晶片製造商、及其他AI供應商的股價有利。

目前民調顯示，民主黨將掌控眾議院，參議院的結果則較不確定。選舉結果可能重新塑造科技貿易及乾淨能源、國防等部門，也使以AI題材為主的亞洲股市，面臨新的政策變數。

策略師指出，除了科技類股，如果民主黨大勝，將對中國大陸乾淨能源業有利；若共和黨續控國會，日本國防業者將受益；如果白宮及國會由不同政黨掌控，可能約束財政支出擴張，並壓低美債殖利率，從而間接有利股市。

AI類股面臨美國選舉不確定性

期中選舉還平添其他不確定性，包括AI安全、資料中心發展及電力成本等議題，都已愈來愈政治化。基金經理人指出，如果民主黨拿下兩院掌控權，這些議題將更具急迫性，可能使AI概念股進一步回檔，「任何威脅到AI的情況，都將壓抑台、韓、日股市，對中國股市影響可能較小」。

不過，由於川普仍擁有否決權，而且在關稅、移民及外交政策上擁有廣泛的權力，將限制民主黨改變現行政策的能力。

民主黨若勝選，台、韓股市將相對脆弱；風險包括國會將加強監督AI產業，包括要求AI開發業者承擔更重的資料中心興建成本，且國會將加強監督貿易與科技政策。如果新措施導致AI基礎設施及電力成本增加，並使資料中心發展更加困難，將使投資人擔憂AI業者的債務負擔，因而轉向金融、醫療及公用事業類股，最終將衝擊亞洲的供應鏈。

不過，安本投資機構亞太股市主管普魯克莎表示，無論那一政黨掌控國會，投資人仍普遍預期全球AI算力及基礎設施需求依然可長可久，選舉結果對台灣和南韓的晶片製造商的影響可能不大。值得觀察的個股包括台灣的台積電、鴻海、廣達、台達電，南韓三星電子、海力士，及日本的愛德萬測試。

類股輪動潛力強

另一項潛在威脅，則是川普已表示選後將恢復攻擊伊朗；分析師指出，這可能使油價逼近每桶120美元，並讓選後的任何潛在利多都蒙上陰影。

選舉結果也可能影響亞洲債市與匯市。分析師指出，若民主黨全勝，則美伊妥協的可能性升高，並將加強監督AI投資，可能扭轉最近的美元升勢；另外如果雙方的差距不大，可能引發法律糾紛，這也可能削弱美國投資機構對美元的信心。

民主黨若全勝，可能限制財政支出進一步擴張，使美國利率上升壓力減輕。若共和黨大敗，可能使美元遭受沈重賣壓，並使川普的決策更難以預測，這可能對日圓有利。法國巴黎銀行指出，若府會分治，將使美債殖利率下降，並使財政支出更受節制，這可能對亞洲出口商及本地貨幣計價的債券有利。

韓股 股匯 期中選舉 美國 眾議院

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