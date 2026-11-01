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日本IT企業GMO外匯交易服務遭入侵 旗下資安公司2024年早示警

中央社／ 東京1日綜合外電報導
日本大型IT企業GMO網路集團旗下服務先前遭不當存取。路透檔案照
日本大型IT企業GMO網路集團旗下服務先前遭不當存取。路透檔案照

日本大型IT企業GMO網路集團旗下服務先前遭不當存取。據GMO幹部透露，旗下資安公司早在2024年4月就指出系統有漏洞，並要求從根本檢討系統，但GMO未採取充分對策，最終釀成此次事件。

「日本經濟新聞」報導，指出漏洞的是GMO旗下子公司GMO Cybersecurity by Ierae。該公司2022年2月加入GMO集團，以擁有一批頂尖「白帽駭客」聞名。

Ierae於2024年4月全面檢查GMO經營的網路事業服務時，發現系統存在漏洞。當時Ierae高層直接向GMO幹部報告發現漏洞的情況，並說明有必要採取因應對策。

報告涵蓋的服務包括此次遭不當存取的「お名前.com Desktop Cloud」，該服務用於外匯保證金交易的自動交易。

此次事件中，第三方曾操作用戶的外匯交易帳戶，另有2萬6739台伺服器的客戶資料可能遭瀏覽。攻擊者向GMO索取100萬美元（約新台幣3100萬元）贖金，GMO表態不會支付。

報導指出，Ierae在2024年就已預見此次災情。報告指出，若攻擊者利用漏洞，就可能竊取外匯交易所需的認證資訊，也提到可能遭受勒索軟體攻擊。

報導認為，這意味著當時收到報告的GMO，已意識到伺服器上的用戶資料可能被當成「人質」，成為攻擊者勒索的籌碼。

GMO幹部表示，要修補漏洞必須更新整套系統，但公司未採取充分對策。這名幹部說：「可能是因為無法下定決心，全面停止以24小時全天候運作為賣點的服務。」

GMO網路公司社長伊藤正上月29日在員工說明會上表示：「事到如今，我非常後悔。」母公司GMO網路集團會長兼社長熊谷正壽上月25日也在個人部落格說明：「應對的深度與速度都不夠充分，讓攻擊者有機可乘。」

GMO公關部門接受日經採訪時，證實確實舉行員工說明會，但對於子公司報告系統漏洞一事，表示：「關於個別指出事項的時間、內容及相關人員，恕不回應。」

GMO網路集團社長熊谷正壽將於2日召開記者會說明此一連串事件。

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