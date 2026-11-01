訂位服務供應商爆資安事件 馬航部分客戶資料恐外洩

紐約時報報導，全球最大加密貨幣交易所幣安10月29日遭遇史上最大規模駭客竊案，價值63億美元（約新台幣2006億元）的加密貨幣遭竊，其中幾乎全部都是在短短30分鐘內發生。幣安緊急召集約100人的危機團隊徹夜搶救，連懷孕7個月的共同執行長何一都忙到凌晨3時。創辦人趙長鵬則在社群平台X持續發文更新情況，甚至與世界首富馬斯克隔空交鋒。

2026-11-01 09:05