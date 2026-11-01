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訂位服務供應商爆資安事件 馬航部分客戶資料恐外洩

中央社／ 新加坡1日綜合外電報導

馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）今天表示，由於提供訂位系統服務的Amadeus發生資安事件，部分客戶資料可能受到影響。

路透社報導，馬來西亞航空近日也加入國泰航空、日本航空（Japan Airlines）及南韓韓亞航空（Asiana Airlines）的行列，通報客戶資料可能因Amadeus遭駭事件而外洩。

馬來西亞航空透過聲明表示，這起事件可能影響2023年8月至今年9月間透過相關系統處理的資料。

馬來西亞航空表示，目前正與Amadeus及相關單位合作調查事件，並評估可能造成的影響。

馬航指出，公司的資訊系統並未遭到入侵，目前也沒有證據顯示客戶金融資料曾遭存取。該公司提醒客戶提高警覺，留意可疑或非預期收到的訊息，尤其是要求提供個人或金融資料的訊息。

Amadeus表示，公司已得知旅遊訂位資訊顯示系統存在資安漏洞，但未說明有多少客戶資料受到影響。

近日國泰與日航分別通報，這起事件影響約5萬3000筆訂位紀錄，以及9萬2000名客戶資料。

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