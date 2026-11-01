幣安爆史上最大金融竊案！30分鐘被洗劫2006億 幕後搶救曝光

紐約時報報導，全球最大加密貨幣交易所幣安10月29日遭遇史上最大規模駭客竊案，價值63億美元（約新台幣2006億元）的加密貨幣遭竊，其中幾乎全部都是在短短30分鐘內發生。幣安緊急召集約100人的危機團隊徹夜搶救，連懷孕7個月的共同執行長何一都忙到凌晨3時。創辦人趙長鵬則在社群平台X持續發文更新情況，甚至與世界首富馬斯克隔空交鋒。

美聯社報導，美國聯邦調查局10月31日證實，這起竊案是北韓駭客組織TraderTraitor所為，該組織也是去年加密貨幣交易所Bybit遭竊15億美元的幕後黑手。FBI指出，駭客正將遭竊資產轉換為以太幣，可能進一步透過其他交易服務洗錢，掩蓋資金來源。

美東時間29日下午4時20分左右（台灣時間30日凌晨4時20分），幣安（Binance）開始發現一連串異常交易，大筆加密貨幣正不斷從公司帳戶流出。高層立即透過內部通訊系統Wea成立臨時危機應變團隊，包括加密貨幣追蹤人員及資安專家，試圖阻止駭客繼續轉走資產。

團隊隨後轉為大型視訊會議，螢幕上同時出現約100個視訊方格，分散各地的員工輪流開啟麥克風，以英文與中文交錯溝通。其中，懷孕7個月的共同執行長何一從阿拉伯聯合大公國阿布達比徹夜參與應變，甚至在當地凌晨3時仍持續接聽電話。

與此同時，趙長鵬在X持續更新情況，強調用戶資產安全，公司將承擔損失。馬斯克卻在質疑幣安能否兌現承諾的貼文下方，留下尷尬表情符號。趙長鵬隨即回應：「伊隆，我非常尊重你，但現在不是開玩笑的時候，請停止。」他也提醒馬斯克，幣安當年曾出資5億美元協助收購推特，希望馬斯克能給予支持。

金融時報報導，駭客早在攻擊前一天便開始測試，疑似先入侵幣安一名軟體工程師的筆記型電腦，再利用取得的系統權限，繞過安全程序，將公司錢包內的加密貨幣轉走。不過，共同執行長鄧偉政（Richard Teng）強調，攻擊過程遠比單純入侵一名工程師的電腦複雜，公司已發現其他遭到入侵的環節。

幣安與其他加密貨幣公司緊急合作，試圖搶在駭客轉移資金前凍結資產。穩定幣發行商Tether與Circle迅速出手，成功阻止部分資金繼續流出，但駭客也搶在凍結生效前，將大筆資產換成無法直接凍結的其他加密貨幣，再透過數千筆交易轉移至數百個錢包，增加追查難度。

區塊鏈情報公司TRM Labs政策長雷德博德（Ari Redbord）形容：「這根本是一場以網路速度進行的銀行搶劫。」

幣安31日表示，公司已預留足以彌補90%遭竊資產的同類加密貨幣，承諾全額賠償受影響客戶，目前正重新建置並測試系統，同時展開全面安全審查。康乃爾大學經濟學教授普拉薩德（Eswar Prasad）指出，這起史無前例的竊案，無疑重創幣安多年建立的安全形象及公信力。