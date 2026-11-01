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幣安逾60億美元資產遭竊 FBI指北韓所為

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導

美國聯邦調查局（FBI）今天表示，北韓涉及加密貨幣交易所幣安（Binance）逾60億美元虛擬資產遭竊案。

路透社報導，FBI表示，已發現北韓惡意行為者將竊得資產轉換為以太幣（Ethereum），藉此洗錢，並預期這些遭竊數位資產還會經過「進一步洗錢程序」。

幣安今天稍早表示，平台遭駭客攻擊、損失破紀錄的63億美元資產後，已動用公司資金買進新代幣，目前已補足遭竊資產的90%。

幣安在社群平台X發布聲明指出，其餘10%為流動性較低的代幣，可能需要更長時間才能買齊。

共同執行長鄧偉政（Richard Teng）今天在社群平台X表示：「我們目前已補足90%的遭竊資產，並承諾填補其餘10%。我們的用戶不會承擔這起事件造成的財務損失。」

這起創紀錄的幣安平台遭駭事件發生後，加密貨幣價格昨天下跌，幣安則試圖向客戶保證資金安全。鄧偉政昨天表示，這次入侵是一起「複雜攻擊」，涉及一台遭入侵的筆電，以及一種旨在清除自身活動痕跡的惡意軟體，增加追查與調查難度。

遭駭後，幣安一度暫停客戶提領資金，但今天表示，仍預計按原定計畫於明天恢復提領。

北韓 幣安 FBI

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