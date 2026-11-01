【專家之眼】AI真能超越人性？畢凱艦長留給世界的領導課

10月28日，英國演員派屈克・史都華（Patrick Stewart）以86歲高齡辭世。這位演員曾經演過莎士比亞舞台劇，也在《X戰警》中飾演X教授，但最讓人懷念的，仍是《星艦迷航記》中的畢凱艦長（Jean-Luc Picard）。令人意外的是，悼念他的除了影迷，還有許多科學家、太空工程師與大學研究人員。他們懷念的除了精彩的科幻影集，還有畢凱艦長教會他們如何領導團隊、尊重知識，以及面對未知世界。

1987年，《銀河飛龍》開始播出，史都華飾演的畢凱艦長帶領企業號探索宇宙。那是冷戰尚未結束的年代，人類對太空充滿想像，也對科技發展抱持希望。將近40年過去，人類已經擁有人工智慧、可重複使用火箭與強大的運算能力，卻仍然難以解決戰爭、偏見與政治對立。回頭看這部科幻作品，反而令人感到它對人類文明的期待，至今仍有許多尚未實現。

畢凱艦長最令人印象深刻的地方，是他很少急著下命令。面對陌生文明、危險情勢或艦上爭議，他習慣召集幹部，聽取科學、工程、醫療與安全人員的意見。即使最後必須獨自承擔決策責任，他也願意承認自己可能判斷錯誤。

這讓人想到今天許多企業與大學的管理文化，主管開會時，經常已經有了答案，只希望部屬表示贊同。年輕人即使發現錯誤，也可能因為害怕得罪長官而選擇沉默。久而久之，組織只剩下服從，失去發現錯誤與提出新想法的能力。

在1996年的電影《星戰啟示錄》中，畢凱艦長描述24世紀的人類社會，金錢已經不再支配生活，人們努力工作，是為了提升自己並改善整體人類的處境。這種理想當然帶有科幻色彩，卻提出值得今天科技界認真思考的問題。科技進步究竟要讓誰過得更好？

2026年的人工智慧產業正投入驚人的資金競賽，科技公司爭奪算力、人才與市場，企業希望降低成本，投資人期待獲利。這些商業目標並無不妥，但如果技術發展只剩下股價、營收與市場占有率，人類的福祉便容易被擠到角落。

畢凱艦長所代表的未來，提醒我們衡量科技成就還需要其他標準。人工智慧能否改善醫療、讓弱勢者獲得教育機會、減少勞動負擔，以及幫助人們理解不同文化？如果社會擁有愈來愈強大的機器，人與人之間卻愈來愈缺乏信任，這樣的文明很難稱得上進步。

畢凱艦長也給今天的大學教育留下值得借鏡的觀念，教育不應只培養能夠操作先進設備的人才，更應培養願意提問、懂得合作、有勇氣質疑權威的人。學生若只會背誦標準答案，即使考試成績優異，面對沒有標準答案的現實世界，仍可能束手無策。

尤其AI已經能快速整理資料、撰寫程式與分析問題，教師更應鼓勵學生提出自己的判斷。畢凱艦長身邊有能力卓越的人工智慧軍官Data，卻從未因此放棄人類艦長應有的責任。這也提醒今天的管理者，機器可以提供建議，涉及生命、倫理與公共利益的決策，仍須有人願意負責。

史都華的離世，讓人重新懷念一個相信理性、知識與善意可以改善世界的年代。他所塑造的艦長沒有超能力，也並非永遠正確，卻願意聽取不同意見，在必要時承認錯誤，並且堅守對生命的尊重。

企業號終究只是銀幕上的星艦，畢凱艦長也只是影視塑造的虛構人物，但他帶給無數人的勇氣與希望，卻是真實存在的。那些曾經坐在電視機前，仰望滿天星斗、夢想探索宇宙的孩子，如今有人成了科學家，有人成了工程師，也有人將畢凱艦長的善良與智慧帶進自己的生活。也許有一天，人類真的能夠航向遙遠的星系，希望到了那個時候，我們帶去的不只有先進的科技，還有畢凱艦長始終珍惜的理性、寬容與愛。