四方外長關切經濟脅迫與產能過剩 暗批中國大陸

「四方安全對話」（Quad）4國外長今天發表聯合聲明，對出口限制等「經濟脅迫」及導致產能過剩的做法表達嚴重關切，批評矛頭指向中國。

由美國、印度、日本與澳洲組成的「四方安全對話」在喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）發布聲明指出：「4國外長對經濟脅迫，包括透過任意實施出口限制的做法，表達嚴重關切。」

這個被視為在亞太地區制衡中國的組織，也將矛頭對準「導致產能過剩的非市場政策與做法」，指出這類行徑打亂關鍵產業的全球供應鏈。

法新社報導，這份聲明雖未點名任何國家，但這類批評往往指向中國。北京長期以來被控過度依賴出口來刺激經濟成長，且這項聲明也可能意指中國對稀土實施的嚴格出口管制。

4國外長是在亞特蘭大舉行的20國集團（G20）外長會議場邊會晤，會議由美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）主持。與此同時，4國領袖下月在菲律賓首都馬尼拉（Manila）舉行峰會的計畫逐漸成形。

路透社報導，這場領袖峰會預計於11月15日至18日在馬尼拉舉行東南亞國家協會（ASEAN）會議期間登場，將是四方安全對話2024年以來首度舉行領袖峰會，也是美國總統川普（Donald Trump）首度參與。

中國對四方安全對話向來抱持疑慮，先前也反駁有關產能過剩的各項指控。

四方安全對話也強調，關鍵海上航道、商貿暢通、能源安全，以及船員與船舶不受阻礙且免於通行費的安全通行，都至關重要。

聲明並強調：「維護荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）、紅海及曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）的航行權利與自由，絕對有其必要。」