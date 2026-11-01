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攜手阿里千問 蘋果AI登「陸」本周起測試
蘋果AI終於將在中國大陸落地。蘋果昨（31）日宣布，Apple Intelligence的首批核心功能包括即時翻譯、照片App中的消除工具以及寫作工具等，將於11月4日起開放大陸用戶測試。蘋果也表示會與大陸企業阿里巴巴合作，在部分功能中接入「千問」支援。
蘋果在官網發布新聞稿指出，首批蘋果AI功能即將在中國推出，在Siri、寫作工具以及視覺智慧等三類蘋果AI體驗中，使用阿里巴巴的「千問」，包括文本與圖像理解相關功能。
蘋果表示，這一系列蘋果AI功能將自11月4日起隨最新的iOS開發者Beta版開放測試，並將於12月 iOS 27.3正式發布時面向中國用戶推出。這是Apple Intelligence自2024年亮相以來，在大陸市場最具體的一次進展。
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