歐洲22國碼頭工人罷工 抗議港口被用來輸運武器

歐洲諸國的碼頭工人10月30日發動罷工，已獲22國共113個港口工人響應，擾亂各地貨船和渡輪作業。罷工者抗議港口被用來輸運武器，並對從波斯灣到黑海眾多船員罹難表示憤怒。

路透報導，這波席捲22國113座港口的罷工浪潮也訴求提高工資、改善工作條件，並授權穿越戰區海域的船隻配置醫護人員。

希臘商船工程師工會主管基普瑞歐說：「我們不是為他們的戰爭工作，我們也不要變成他們的炮灰。」他還說：「我們有第一手經歷，家人也有同感，就是活在焦慮之中，擔心同事會不會平安返家。」

這場由義大利、法國、希臘、西班牙巴斯克地區、土耳其和摩洛哥發起的大罷工，如今已獲超過25個工會支持。這波罷工浪潮30日蔓延至比雷埃夫斯、瓦倫西亞、勒哈佛爾、阿爾赫西拉斯和熱拿亞，以及摩洛哥的丹吉爾和印度的那瓦西瓦港。

希臘船員工會PENEN發布聲明說：「船員遭遇太多傷亡，數百人受害，有的喪生有的受重傷。」

文中指出，10月1日至21日，航行波斯灣的船隻就遇襲28次，刷新伊朗戰爭爆發以來的最高紀錄。今年來，發生在黑海的攻擊事件獲證實的已有570起，造成40名海員喪命，數百人受傷。黑海西部海域爆發一連串攻擊事件，令人愈來愈憂慮俄烏戰爭的影響範圍正日益擴大。

比雷埃夫斯港估計約3,000名碼頭工人和船員參與罷工，已擾亂該港的貨物裝卸作業，並且中斷開往希臘諸島的渡輪服務。印度WTWFI工會代表說，約有15名印度籍船員因伊朗戰爭而喪生，更多人因為海道無法通行而受困於海上。

一群碼頭工人和其他維權人士，號召眾人阻止載運軍火的船隻駛抵以色列港口。這群自稱「港口拒絕種族屠殺」的團體30日表示，這場抗議行動將擱置大約5.2萬個貨櫃，並擾亂價值28億美元的貨物運輸。路透表示，無法獨力確認上述數據正確與否。