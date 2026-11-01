川普喊晶片美製 遭批政策矛盾

英國金融時報專欄作家兼編輯委員泰特十月卅日撰文，提到川普政府力推晶片製造回流美國，政策卻矛盾。

其一是用高關稅逼企業赴美設廠，高關稅卻使興建晶圓廠與建立人工智慧（ＡＩ）供應鏈的成本增加；其二是美國缺工程師，卻收緊美簽且排斥技術移民；其三是半導體供應鏈高度全球化，美國需亞洲夥伴和跨境合作，卻頻頻對貿易夥伴及盟友施壓。

美國總統川普去年一月重返白宮後，矢言將晶片製造從台灣等地移回美國，以支持美國發展ＡＩ。但是經濟學者伊恩．佛萊徹與馬克．法斯托表示，產業政策必須兼顧協調、整體規畫和長期布局才能奏效，川普的政策卻完全不具備這些條件。

科技業者擔心，川普祭出的高關稅，反而阻礙他希望促成的對美投資，晶圓廠缺工也是一大問題。

管理顧問公司麥肯錫和產業團體最近發布報告提醒，工程師是最關鍵的因素，估計整體勞動力缺口恐達十五點七萬人；若沒有針對性的作為，人才短缺恐延誤晶圓廠啟用。美國國會也有報告提到，勞工及供應鏈短缺，已迫使台積電延後在亞利桑那州、美光延後在紐約州的晶圓廠計畫。

美國史丹福大學教授、前台積電首席科學家黃漢森調查他指導的博士生就業情況發現，僅一成七任職製造晶片的企業，像英特爾、美光、三星、ＳＫ海力士或台積電；其餘則任職設計或使用晶片的企業，像蘋果、輝達、超微、谷歌與Pinterest，或轉往其他領域，像麥肯錫。

黃漢森指出，他指導的博士生均擁有在無塵室製造晶片的能力，能從一片空白的矽晶圓開始，製造出能運作的電晶體或記憶體元件，但其中多數人選擇轉往其他產業，主因是薪資待遇更好、職涯發展機會更多、工作流動性更高且工作環境更有吸引力。反觀在台灣和南韓，半導體製造公司是求職者最嚮往的雇主。

泰特寫道，解方之一是仿效亞洲推行明智且長期的產業政策，但這與美國過去奉行的自由市場理念和聯邦治理架構背道而馳；解方之二是從外國引進工程師，且這種做法已正低調進行。然而，川普的「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）基本盤反對引進外籍工程師；川普政府除了收緊簽證政策，甚至驅逐部分來自南韓的技術勞工，「這實在荒謬」。

解方之三是鼓勵在美國大學就讀的非美籍工程師畢業後留美。黃漢森指導的畢業生達三分之二不是美國人，其中多數留在美國，但ＭＡＧＡ陣營同樣對此反對。