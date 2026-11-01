特斯拉不用繳美聯邦所得稅！114家企業受惠川普 去年都未繳納

進步派智庫「稅收和經濟政策研究所」（ITEP）專家指出，去年特斯拉（Tesla）和其他113家美國企業並未繳納聯邦所得稅，但是對聯邦財政赤字而言，他們還不是最大的威脅。

財星雜誌（Fortune）報導，ITEP最近發布的研究報告說，超過700家賺錢的美國大企業，去年繳付10.4%的當期所得稅，不到法定聯邦企業所得稅率21%的一半。其中，超過250家繳納的實質稅率甚至低於7%，而114家公司，包括特斯拉、迪士尼、聯合航空和DoorDash在內，竟未支付一毛錢的當期聯邦所得稅。

ITEP是根據對上述企業向美國證管會（SEC）申報的全年財報，而不是依據國稅局（IRS）資料，計算出這些稅率。IRS的資料較SEC文件落後。

美國總統川普主政下，企業稅稅收已大減。川普2.0實施一連串減稅措施，立意在提高資本投資，即使企業獲利已飆升照樣減稅。美國財政部10月發布的資料顯示，在止於9月底的一年，聯邦企業所得稅稅收降至3,810億美元，大約比前一年度減少15%，或700億美元。自2024年以來，企業稅稅收已減少逾25%。

政策專家擔心，企業稅收減少可能導致聯邦赤字進一步膨脹，削弱美國政府藉稅收支應公共支出的能力。國會預算處（CBO）推估，川普的大而美法將給未來十年聯邦赤字增添3.4兆美元，這是因為稅收減少4.5兆美元，而減支1.1兆美元抵消其中一部分。同時，截至2026年中，企業獲利較之前12個月增加17%，締造4.7兆美元新高紀錄。

參與撰寫報告的ITEP高級研究員賈德納則說，對企業稅收威脅最大的，不是聯邦所得稅未繳半毛的那114家企業，而是應繳稅率下滑者。706家公司去年因企業稅收抵減，共省下1,980億美元。

賈德納說：「獲利確實集中在頂層，一旦那些公司繳的稅率低於21%，真的會把我國現行企業稅法戳個大洞。他們的獲利是如此巨大，以至於一旦避稅，對聯邦政府運作能力造成的後果，遠甚於零繳稅。」