AI警報！美國晶片股大跌 美選、財報考驗市場信心

美國晶片股十月卅日大跌，英特爾展望失色，且Anthropic可能無法取得投資級評等的消息，投資人對人工智慧（ＡＩ）融資與回報更不放心。費城半導體指數大跌百分之七點二，英特爾狂崩近百分之廿九。本周超微、高通與蘋果財報、十一月三日美國期中選舉結果和就業報告，將進一步考驗市場信心。

標普五百指數下跌百分之一點八，跌破一百日移動平均線；那斯達克綜合指數下跌百分之二點九，均創六月以來最大單日跌幅。

費城半導體指數大跌

英特爾廿九日公布財報，因第四季受筆電市場持續低迷、以色列廠房爆炸影響產能等不利因素影響，財務展望疲弱。此財測一出，讓英特爾股價狂跌近百分之廿九，單日市值蒸發約一千四百億美元（約四點五七兆元新台幣），創一九七○年代以來最大跌幅，兩大股東美國政府和輝達合計持股帳面價值蒸發逾一七○億美元。賣壓擴及ＡＩ相關股票，台積電ＡＤＲ重挫近百分之六，輝達大跌百分之四點二。

英特爾業績反映ＰＣ疲弱及工廠事故，未必代表所有ＡＩ晶片需求皆放緩，但市場開始重新檢視供應吃緊能否持續，和客戶是否有能力支付龐大採購支出。

英國金融時報報導，黑石已經告知投資人，Anthropic上市之後，可能無法取得投資級信用評等。如果Anthropic只能取得非投資級評等，在缺乏較高評等企業支持下，籌資難度可能更高。標普全球評級也因Meta的ＡＩ支出增加與財務壓力升高，將Meta的ＡＡ－信用評等展望調為負向。

疑慮原本集中在高度仰賴舉債的新雲端業者，如今擴及科技巨頭。Alphabet、Meta、微軟、亞馬遜和甲骨文承諾的未來租賃及採購支出，合計達三點二兆美元，部分合約達數十年。龐大投入使部分業者現金流量轉負，投資何時能回本更受市場關注。

科技巨頭本業也放緩

資產管理業者米勒塔巴克公司首席市場策略師馬列說，科技巨頭本業放緩，代表投資人期待的龐大回報，可能還要等更久。Tema ETFs投資策略主管派斯里．納迪尼也說，過去市場認為，增加支出代表企業看好ＡＩ建設，如今花錢反成為股價阻力。

期中選舉結果可能改變川普政府對ＡＩ監管的方向。市場普遍預期民主黨可望拿下聯邦眾議院，聯邦參議院則較不明朗。大幅限制ＡＩ投資的法案未必通過，若民主黨拿下國會兩院，對ＡＩ業者的審查仍可能加強。德州等州的地方層級選舉也可能影響資料中心的興建。

十一月六日發布的美國十月就業報告，則將檢驗經濟成長能否帶動就業。據金融數據分析公司輝盛彙整的預估，美國新增就業人口為五點五萬人，比九月的二點九萬人高，失業率維持百分之四點二。

能源價格也使前景更複雜。市場擔心，川普政府可能在期中選舉後重啟對伊朗的軍事行動，布蘭特原油期貨十月卅日收每桶一一七點六四美元近今年高點，恐使通膨更難降溫。