缺乏廉價資金成為AI榮景的最新瓶頸

美國金融機構與投資者對人工智慧（AI）相關業者的募資行動已不再是來者不拒，而是挑肥揀瘦，而且對業者提出更嚴格的要求，顯示AI基礎設施的主要瓶頸已經轉為資金面，形成所謂的買方市場。

金主們主要的憂慮包括大型資料中心計畫的進度可能因為政治面的反彈而告落後，以及超級雲端運業者與新創企業的AI相關獲利可能不如預期那樣快速落實；再者，業者大量發行股票及公司債，也令投資者擔憂他們對AI的曝險程度過當。

目前即便是SpaceX與Meta等科技巨擘所發行的公司債，都已大幅折價。另外據熟悉金融市場的人士表示，最近CoreWeave、Nebius及Nscale等新雲端業者實際上都已被公司債市場拒於門外，博通等科技大廠也必須向銀行提出更好的條件以確保貸款。

業者從股市集資也更不容易。Nscale於11月上市的希望已經下降，Lambda也將計劃的上市金額調降，OpenAI的上市計劃金額也從原先的300億美元縮減一半以上。

投資人也更加擔憂AI業者的投資能否迅速取得回報。上周多家科技業者的財報不如預估，引發AI相關類股及公司債價格下跌。字母公司市值周四蒸發約5千億美元，周五英特爾股價更重挫39%。如果股市繼續動盪，業者的募資行動可能更加艱難。

當然也有成功的案例，例如SpaceX與博通近期分別敲定400億及630億美元的貸款。接下來Anthropic將於11月中上市，目標是募集1,000億美元，Meta也將於本周發行975億美元的新股。

在公司債市場，據美國銀行（BofA）的數據指出，今年初到10月中期間，AI相關的發行額達6,550億美元，遠超過去年全年的3,940億美元，分析師預測明年的新發債額將接近1兆美元。

Meta、亞馬遜、字母及微軟的科技巨擘擁有最高級的信用評等，且財務情況容許他們大量舉債。但隨著這些投資級公司債湧入市場，投資公司、保險業者及年金基金也覺得資金流出過速，並擔心本身的投資太過集中於AI部門。多家大型超級雲端業者的公司債周五跌到接近歷史低點，殖利率也比投資級公司債的正常水位高出許多。

卡內基投資協會投資長康納德表示，「人人都搶在流動性枯竭之前全力募資。到最後可能沒有足夠的資金來支持基礎設施建案。資金面可能是使AI發展減緩的最終壓力」。