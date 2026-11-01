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FT專欄作家剖析 美晶片製造回流…政策矛盾

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電

英國金融時報專欄作家兼編輯委員邰蒂（Gillian Tett）10月30日撰文，提到川普政府力推晶片製造回流美國，政策卻矛盾。

其一是用高關稅逼企業赴美設廠，高關稅卻使興建晶圓廠與建立人工智慧（AI）供應鏈的成本增加；其二是美國缺工程師，卻收緊美簽且排斥技術移民；其三是半導體供應鏈高度全球化，美國需亞洲夥伴和跨境合作，卻頻頻對貿易夥伴及盟友施壓。

美國總統川普去年1月重返白宮後，矢言將晶片製造從台灣等地移回美國，以支持美國發展AI。但經濟學家伊恩．佛萊徹與馬克．法斯托表示，產業政策必須兼顧協調、整體規畫和長期布局才能奏效，川普的政策卻完全不具備這些條件。

科技業者擔心，川普祭出的高關稅，反而阻礙他希望促成的對美投資，晶圓廠缺工也是一大問題。管理顧問公司麥肯錫和產業團體最近發布報告提醒，工程師是最關鍵的因素，估計整體勞動力缺口恐達15.7萬人；若沒有針對性的作為，人才短缺恐延誤晶圓廠啟用。美國國會也有報告提到，勞工及供應鏈短缺，已迫使台積電（2330）延後在亞利桑那州、美光延後在紐約州的晶圓廠計畫。

美國史丹福大學教授、前台積電首席科學家黃漢森調查他指導的博士生就業情況發現，僅一成七任職製造晶片的企業，像英特爾、美光、三星、SK海力士或台積電；其餘則任職設計或使用晶片的企業，像蘋果、輝達、超微、谷歌與Pinterest，或轉往其他領域，像麥肯錫。

黃漢森指出，他指導的博士生均擁有在無塵室製造晶片的能力，能從一片空白的矽晶圓開始，製造出能運作的電晶體或記憶體元件，但其中多數人選擇轉往其他產業，主因是薪資待遇更好、職涯發展機會更多、工作流動性更高且工作環境更有吸引力。反觀在台灣和南韓，半導體製造公司是求職者最嚮往的雇主。

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