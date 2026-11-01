股民變現 金價探一年低點

國際金價已跌至一年來最低，白銀、白金與鈀金則大幅跌入技術面超賣區間，反映美國科技股重挫，投資人可能為了尋求流動性而賣出黃金，拖累貴金屬市場。

現貨金價30日收盤挫跌3.65%，報每英兩3,874.62美元，為2025年10月以來最低水準；現貨銀下跌5.85%，報49.1美元，11個月來首度跌破50美元；鈀金則跌破每英兩1,000美元。

儘管市場預期美國期中選舉登場後，中東可能再度陷入動盪，但黃金卻隨美股走低，向來被視為避險資產的地位失靈。黃金交易商American Gold Exchange總裁薩穆爾森表示，股市慘遭大幅拋售已對貴金屬市場造成「附帶傷害」，投資人在股市蒙受損失後，急於籌措現金，而出售黃金便成為取得資金流動性的方式之一。