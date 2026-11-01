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美晶片股暴跌！費半下挫7% 本周緊盯超微、蘋果等財報

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股示意圖。 法新社
美股示意圖。 法新社

美國晶片股10月30日大跌，費半重挫7.2%，因英特爾展望失色，加上Anthropic可能無法取得投資級評等的消息，令投資人對AI融資與回報更不放心。本周AMD、高通及蘋果財報、美國期中選舉和就業報告，將進一步考驗市場信心。

標普500指數跌1.8%，跌破100日移動平均線；那斯達克綜合指數下跌2.9%，均寫6月來最大單日跌幅。

英特爾大跌近29%，寫下1974年7月來最大跌幅，兩大股東美國政府和輝達合計持股帳面價值蒸發逾170億美元。賣壓也擴及其他AI相關股票，台積電ADR重挫近6%，輝達大跌4.2%。相形下，蘋果只跌1.2%，重新超越輝達，以5.03兆美元的市值，成為全球市值最高公司。

英特爾業績反映PC疲弱及工廠事故，未必代表所有AI晶片需求都放緩，但市場開始重新檢視供應吃緊能否持續，以及客戶是否有能力支付龐大採購支出。

金融時報報導，黑石已告知投資人，Anthropic上市後可能無法取得投資級信用評等。若Anthropic在缺乏較高評等企業支持下，籌資可能變困難。標普全球公司也因Meta的AI支出增加、財務壓力升高，將Meta的AA-信用評等的展望調為負向。

這波疑慮原本集中在高度仰賴舉債的新雲端業者，如今擴及科技巨人。Alphabet、Meta、微軟、亞馬遜和甲骨文承諾的未來租賃及採購支出，合計達3.2兆美元。龐大投入已使部分業者自由現金流量轉負，投資何時能回本，更受市場關注。

本周二期中選舉可能改變AI監管方向。市場普遍預期民主黨拿下眾議院，參議院較不明朗。大幅限制AI投資的法案未必會通過，但民主黨若拿下國會兩院，對AI業者的審查仍可能加強。

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