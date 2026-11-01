亞馬遜設800億美元融資安排 為維持財務彈性

亞馬遜已設立規模上看800億美元的供應商融資安排，可憑所購硬體作為擔保取得資金，是該公司斥資數千億美元於人工智慧（AI）基礎設施之際，為維持財務彈性採取的最新舉措。

根據申報文件顯示，亞馬遜可以在明年初至2028年第3季期間，視需要動用這項擔保貸款機制。貸款方將取得在這項融資安排之下購得的部分資產抵押權，但文件並未說明具體涵蓋哪些資產。

亞馬遜過去主要利用雲端運算和零售業務產生的現金，以及該公司史上最大規模的債券發行，為資料中心建設和晶片採購提供資金。此前，亞馬遜並未採用與投資集團共同融資，或租用由其他實體購買的晶片等新型融資安排。

亞馬遜雲端服務（AWS）執行長賈曼表示，該公司正與合作夥伴研究，如何在加快擴張之際兼顧現金流。他說，「當眼前出現重大機會時，我們會尋找負責任的融資方式，盡可能擴大規模，以滿足客戶需求」。

亞馬遜第3季資本支出增幅高於預期，導致該公司在截至9月30日的一年內，自由現金流為負424億美元。此外，上季債務、利息、尚未開始的租賃等支出承諾，總額季增36%至8,830億美元，也比去年同期增加一倍以上。