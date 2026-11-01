AI太燒錢 Anthropic、OpenAI、Meta三大咖遭嚴格檢驗
AI業者龐大投資正面臨更嚴格的資金檢驗。Anthropic上市後可能無法立即取得投資級評等；OpenAI降低估值與募資目標；Meta則遭標普將評等展望調為負向。
英國金融時報引述知情人士報導，黑石（Blackstone）已告知參與Anthropic最新630億美元晶片融資案的投資人，該公司上市後可能先取得較高等級的非投資級評等，改變先前預期年底前獲投資級說法。
Anthropic計劃至2045年投入逾8,000億美元建設運算基礎設施。投資級評等有助降低借款成本；若未取得，可能較難吸引受投資限制的保險及退休基金資金，更須仰賴高評級供應商的支持。目前三大信評機構尚未公布Anthropic評等。
最新北極星計畫融資案中，逾420億美元優先順位貸款由博通（Broadcom）擔保，180億美元次順位債務以Anthropic租金付款支撐。
OpenAI也面臨投資人對價格更挑剔考驗。金融時報報導，該公司最新一輪募資目標從300億美元降至約200億美元，估值從1.4兆美元降至1.25兆美元。部分投資人減少投入金額，使首輪預料募不到200億美元。後續將向富裕個人投資人募資，整輪規模才可能接近目標。
OpenAI今年3月已募得1,220億美元，但規劃的算力支出是這筆金額的數倍。知情人士說，公司啟動募資時，AI投資氣氛仍熱，卻碰上市場急轉直下；Anthropic即將上市，也分散投資人的資金和注意力。
募資條件改變，尚不代表OpenAI已節制採購，但取得新資金的價格和速度，將影響後續擴張的餘裕。
標普全球30日維持Meta的AA-信用評等，但將展望調為負向，反映AI支出及負債相對獲利的比率升高，未來兩年可能降評。目前標普並未積極考慮立即降評，即使調降一級，Meta仍屬高評等企業。
標普預估，Meta今年資本支出達1,400億美元，明年將超過2,250億美元，並認為該公司透過AI投資賺取收入的能力較同業有限，支出何時能帶來足以超過成本增幅的收入，仍不明朗。
三家公司並非籌不到錢，但資金條件已受到更嚴格檢視。AI需求能否轉成足夠收入，正決定投資人願意出多少錢，以及金融機構願意承擔多少風險。
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